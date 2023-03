“Nie pokazuj dzieci na Instagramie, bo coś im zrobią”. Taką wiadomość dostał poseł KO

Donald Tusk powiedział, że Mikołaj Filiks został zaszczuty przez brak dyskrecji, delikatności, przez złą intencję "funkcjonariuszy władzy" i tzw. mediów publicznych. - Wszystko tak i jeszcze wzmocniłbym działanie mediów publicznych. Działania mediów rządowych zamieniły się w nagonki. Sam dwa tygodnie temu doświadczyłem nagonki, że mam jakiś zamek pod Wrocławiem. To jest nikczemne, niemoralne, sprawiedliwość sama przyjdzie - powiedział Paweł Kowal były wiceszef MSZ, poseł Koalicji Obywatelskiej, w popołudniowym Gościu Radia ZET u Beaty Lubeckiej.

- Widzę na Twitterze, co oni wyprawiają. Nie wchodzę tam, bo to jest samo zło. Mówię to też do ludzi, których znam z przeszłości, dziś pracują w telewizji rządowej - oświadczył poseł Koalicji Obywatelskiej, dodając: - Nie ma żadnego bojkotu TVP. Telewizja rządowa bojkotuje pół polskiej sceny politycznej i większość Polaków. Pokazuje w 80-90 proc. tylko polityków PiS-u. To telewizja bojkotuje naród polski i Polaków.

Śmierć Mikołaja Filiksa. Kowal: TVP gorsza od telewizji Urbana

Prowadząca Beata Lubecka zwróciła uwagę, że Rafał Trzaskowski zainicjował projekt likwidacji TVP Info. - Ja nie reprezentuje w tej sprawie stanowiska całej koalicji, bo ono na pewno będzie się zmieniało przed wyborami, szczególnie pod wpływem kolejnych doświadczeń. Jakieś media publiczne muszą być. Trzeba przywrócić normalne funkcjonowanie mediów publicznych. Wystarczy, żeby ludzie, którzy tam są, byli trochę moralni, a KRRiT wypełniała swoje obowiązki. Tam są po prostu niemoralni ludzie - powiedział Kowal.

- Trzeba zbudować media publiczne, które mają swoją misję, opiekują się archiwami, prowadza działalność informacyjną. Nie łudźmy się. Niemoralność obecnej ekipy polega na tym, że media rządowe wzięli do łapy ludzie, którzy się pożegnali już parę lat temu z jakimikolwiek zasadami. Nie ma takiego rozwiązania, które zrobimy, a przyjdą źli ludzie i to będzie dobrze działało - stwierdził poseł KO w Radiu ZET. - Mówię to z przekonaniem, jako historyk. Porównując jeden do jednego telewizję Urbana, pominąwszy sprawę ks. Jerzego, to ci są gorsi - przekonywał.

”Oni coś zrobią twoim dzieciom”

- Do mnie przyjaciele dzwonią od kilku dni, nie pokazuj dzieci na Instagramie, bo oni coś zrobią twoim dzieciom. Oni to powtarzają tam jeden po drugim. Potem pójdą do kościoła. Im się to wszystko nie lepi w jedno - powiedział Paweł Kowal.

RadioZET.pl - Artur Koziołek/oprac. AK