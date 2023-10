"Nie pozwolimy, by Polskę zdradzono", "może być ciekawie". Kaczyński komentuje exit poll

Wybory parlamentarne 2023 zakończone. O godz. 21 zamknięto lokale wyborcze i zakończyła się cisza wyborcza. Według sondażu exit poll pracowni IPSOS, Prawo i Sprawiedliwość zdobyło 36,8 proc. poparcia, a Koalicja Obywatelska 31,6 proc. Demokratyczna opozycja może liczyć na prawie 250 mandatów.

W siedzibie komitetu politycznego partii rządzącej przy ul. Nowogrodzkiej w niedzielny wieczór zebrali się liderzy ugrupowania, w tym Jarosław Kaczyński i premier Mateusz Morawiecki. Do środka wpuszczono tylko wybraną grupę dziennikarzy, podczas gdy większość przedstawicieli mediów krajowych i zagranicznych zostali na zewnątrz.

Wybory 2023. Reakcje w PiS po wynikach exit poll

Prezes PiS na początku powiedział, że wyniki exit poll pokazały, że jego ugrupowanie wygrało czwarte wybory w historii. Kaczyński podkreślił, że nie jest jeszcze jasne, czy ten rezultat uda się przekuć w kolejny rząd, ale PiS będzie robił wszystko, aby realizować program partii.

- Tego jeszcze w tej chwili nie wiemy, ale musimy mieć nadzieję i musimy także wiedzieć, że niezależnie od tego, czy będziemy przy władzy, czy będziemy w opozycji, to ten projekt będziemy na różne sposoby realizować i nie pozwolimy na to, by Polskę zdradzono - komentował prezes PiS.

- Nie pozwolimy, by Polska utraciła to, co jest najcenniejsze w dziejach naszego narodu, ze względu na jego doświadczenia - powiedział prezes PiS. Czyli, jak wyjaśnił, "niepodległość, prawo do decydowania o własnym losie". - To na pewno będziemy mogli zrobić i z całą pewnością to zrobimy - zadeklarował Jarosław Kaczyński.

Prezes PiS zapowiadał: - Uczynimy także wszystko, co możliwe, aby nasz program mimo koalicji, która jest przeciw nam, był dalej realizowany i to nie jest w tej chwili droga zamknięta.

- Przed nami dni walki i napięć. Ten finał w postaci kontynuacji naszego programu i tego, co uczyniliśmy dla Polski, będzie ostatecznie naszym i Polski zwycięstwem - mówił lider PiS. Zgromadzeni politycy PiS krzyczeli "zwyciężymy", "zwycięstwo jest nasze".

Na koniec Kaczyński rzucił: - Obserwujmy najbliższe wydarzenia, mogą być ciekawe.