"Nie słyszę". Rozweseleni politycy PiS kontra reporterka TVN24

Wybory parlamentarne wygrało PiS. Większość w Sejmie nowej kadencji będzie jednak miała dotychczasowa opozycja, czyli Koalicja Obywatelska, Lewica i Trzecia Droga. I to raczej te formacje stworzą rząd. W partii rządzącej liczą jednak jeszcze na to, że misję tworzenia rządu Andrzej Duda powierzy przedstawicielowi obozu, który sprawował władzę przez ostatnie 8 lat.

Politycy PiS vs. reporterka TVN24. "Śmiechom nie było końca"

W międzyczasie na Nowogrodzkiej trwa rozliczanie ostatniej kampanii wyborczej. Jarosław Kaczyński, w ramach powyborczych "porządków", zaczął wymianę szefów okręgów PiS. Stanowisko sekretarza generalnego partii stracił z kolei Krzysztof Sobolewski. O to, jakie nastroje panują w PiS, próbowała w Sejmie wypytać parlamentarzystów reporterka TVN24.

Podczas uroczystości wręczenia zaświadczeń o otrzymaniu mandatów poselskich Agata Adamek podeszła do stojących na sejmowym korytarza polityków PiS. W grupie, którą zarejestrowała kamera, znajdowali się m.in. minister kultury Piotr Gliński, jego zastępca Jarosław Sellin oraz wiceszef MSWiA Maciej Wąsik. "Śmiechom nie było końca" - możemy przeczytać w opisie wideo, które pojawiło się w mediach społecznościowych.

- Czy będzie większość na kolejną kadencję? - zapytała reporterka. I choć w pomieszczeniu panował hałas, jej wypowiedź dało się usłyszeć. Adresaci tego pytania, mimo rozweselenia, nie mieli jednak ochoty na rozmowę. - Nie słyszę - odpowiedział Sellin. Druga próba uzyskania odpowiedzi na to pytanie również zakończyła się fiaskiem.

Wtedy do wymiany zdań włączył się Gliński. - Zadaje pani tendencyjne pytania, jak zawsze - stwierdził. - Co w tym tendencyjnego? Może przyjdzie jednak taki dzień, że będziecie z nami rozmawiać? - spytała Adamek. - To już pani wie najlepiej. Pozdrawiamy serdecznie - odparł minister. Ostatnią próbę Adamek podjęła, gdy skierowała mikrofon w stronę Wąsika. Ten jednak - równie rozbawiony, jak jego koledzy - zapytał tylko "kogo?".