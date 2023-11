Nie trzy, a nawet sześć komisji śledczych. Posłowie przygotowali kolejne wnioski

Posłowie Konfederacji przekazali w Sejmie, że będą wnioskować o powołanie kolejnych komisji śledczych. Chodzi o politykę energetyczną, import żywności z Ukrainy oraz nieprawidłowości związane z polityką covidową.

- PO ujawniła trzy projekty uchwał o komisjach śledczych, które planuje powołać w najbliższym czasie. Patrząc na te projekty można doznać dwojakiego zdziwienia - po pierwsze dziwi, że są to tylko trzy projekty i że tak bardzo ogranicza, przynajmniej na razie, zakres swoich rozliczeń, PO. Po drugie dziwi dobór tych tematów, bo o ile np. afera wizowa jest rzeczywiście tematem istotnym, zasługującym na własną komisje śledczą, o tyle kwestia wyborów kopertowych, jest co najmniej zaskakująca. Co właściwie PO chce w tej sprawie wyjaśniać? Wiemy, kto, co robił. Mamy raport NIK-u, mamy liczne publikacje medialne wyjaśniające sprawę od A do Z - powiedział poseł Michał Wawer.

Konfederacja chce kolejnych trzech komisji śledczych

W jego ocenie rozpatrywanie tej sprawy może "przynieść efekt, że będzie teatr polityczny, natomiast realne rozliczenie, pociągnięcie do odpowiedzialności osób odpowiedzialnych za zmarnowanie publicznych pieniędzy, może ulec wydłużeniu i być może w ogóle do niego nie dojdzie, kto wie może taka jest właśnie intencja".

Podkreślił, że Konfederacja będzie "stać nad głową PO i przypominać, że to, co trzeba rozliczyć, to trzeba rzeczywiście rozliczyć, że nie można zapomnieć o prawie karnym, że nie można zapomnieć o dziesiątkach różnych przepisów, że nie można zapomnieć o konstytucji, która była nagminnie łamana przez przedstawicieli PiS-u przez osiem lat".

- Przygotowaliśmy trzy projekty kolejnych wniosków o komisje śledcze, pod którymi będziemy zbierać, jako Konfederacja, podpisy od wszystkich, którzy w Sejmie są zainteresowani tym, żeby wymierzyć sprawiedliwość, żeby pociągnąć przestępców politycznych do odpowiedzialności. Pierwszy z tych projektów, sygnowany moim nazwiskiem, to komisja dot. polityki energetycznej, polityki nieograniczającej się wyłącznie w żadnym wypadku do ośmiu ostatnich lat - zapowiedział Wawer.

"Pociągnąć przestępców politycznych do odpowiedzialności"

Wskazał, że "polityka energetyczna, polskie kopalnie, polskie elektrownie są systematycznie niszczone od lat co najmniej dwudziestu i najwyższy czas, żeby powstała komisja śledcza, która tę sprawę wyjaśni, nie oglądając się na ramy czasowe tego czy innego rządu". - Potrzebujemy komisji, przed którą nie tylko Mateusz Morawiecki będzie odpowiadał na pytanie, co się stało z elektrownią Ostrołęka i pieniędzmi na nią przeznaczonymi, ale też komisji, przed którą stanie Donald Tusk, by odpowiedzieć na pytanie, co się stało z miliardem złotych długu, który Gazprom był winien w Polsce, a który został w tajemniczych okolicznościach umorzony. Na te i na wiele innych pytań powinny paść odpowiedzi przed komisją dot. polityki energetycznej w latach 1998-2022 - ocenił.

Poseł Włodzimierz Skalik przekazał, że Konfederacja "wychodzi z inicjatywą powołania komisji śledczej do zbadania przyczyn i skutków niekontrolowanego importu żywności z Ukrainy". - Mamy gotowy dokument, sygnowany przez wicemarszałka Krzysztofa Bosaka. Jesteśmy przekonani, wierzymy w to, że uzyskamy odpowiednie poparcie dla tego wniosku. Kwestia kryzysu zbożowego, afery zbożowej, wymaga szczegółowego wyjaśnienia. Już dzisiaj wiemy, że jest to zagadnienie, które osiągnęło niebywałą skalę i można powiedzieć - jesteśmy świadkami działania mafii zbożowej żerującej na polskich rolnikach, mafii zbożowej, której działanie musi być publicznie zbadane, prześwietlone, wyjaśnione, a osoby, które doprowadziły do funkcjonowania tego procederu w Polsce, niszczącego polskich rolników, powinny zostać zlokalizowane i należycie ukarane - podkreślił.

Poseł Grzegorz Płaczek poinformował, że Konfederacja chce powołania także komisji śledczej, która miałaby się zająć "potencjalnymi nieprawidłowościami związanymi z polityką covidową". - My wciąż pamiętamy o szpitalach tymczasowych, pamiętamy o respiratorach, pamiętamy o maseczkach, pamiętamy o prawie, które było nielegalnie tworzone, pamiętamy o rozporządzeniach, które godziły w Konstytucję RP. Niech wisienką na torcie będzie fakt, że po półtora roku, właśnie kilka dni temu, osobiście otrzymałem odpowiedź z Trybunału Konstytucyjnego, który wyraził swoją opinię na temat rozporządzenia zmuszającego medyków do szczepień, że nie będzie się już zajmował sprawą, dlatego że to rozporządzenie już nie funkcjonuje. To wcale nie oznacza, zdaniem nas, zmotywowanych posłów Konfederacji, że chcemy przejść obojętnie wobec tego wszystkiego, co dotknęło nie tylko nas, nasze rodziny, ale również i przedsiębiorców - zaznaczył.

Źródło: Radio ZET/ Katarzyna Krzykowska (PAP)