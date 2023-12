Nie wszyscy z PiS za rządem Morawieckiego. Tak głosowano w wotum zaufania

Poniedziałek 11 grudnia zapiszę się w historii polskiego parlamentaryzmu. Po tym, jak rano Mateusz Morawiecki wygłosił swoje exposé, w Sejmie przez kilka godzin trwała dyskusja na temat osiągnięć i porażek rządu Prawa i Sprawiedliwości przez ostatnich osiem lat. Głos zabierali m.in. Ryszard Petru, Jarosław Kaczyński czy Sławomir Mentzen. Ostatecznie, kilkanaście minut po godzinie 16:00, posłowie i posłanki zagłosowali nad wotum zaufania dla Morawieckiego, który nie uzyskał poparcia izby wyższej.

- Musimy zakończyć wojnę polsko-polską. Wzywam do tego nas wszystkich, także siebie, jak i was posłanki i posłowie. Skończmy z tą wojną, wybierzmy dialog. Szukajmy tego, co nas łączy. Tylko odrzucając tak skrajny konflikt możemy przetrzeć nowe ścieżki rozwoju. Wierzę, drodzy rodacy, panie prezydencie, panie marszałku, wysoka izbo, że Polska musi być ambitna i dojrzała. By spełniać nadzieje, które pokładały w nas poprzednie pokolenia i dać nadzieję na dobrą przyszłość następnym pokoleniom, bo Polska przyszłość zrodzi się z naszej współpracy, naszej mądrości, z naszej odwagi i z głębi naszych serc - mówił Morawiecki w exposé.

Mateusz Morawiecki. Wotum zaufania. Tak zagłosowali parlamentarzyści

Ostatecznie za wotum zaufania dla Mateusza Morawieckiego zagłosowało 187 posłów Prawa i Sprawiedliwości i 3 parlamentarzystów Kukiz'15. Reprezentanci pozostałych partii jednogłośnie zagłosowali przeciwko udzieleniu mu wotum zaufania. Co ciekawe, troje parlamentarzystów z ramienia PiS nie wzięło udziału w głosowaniu. Z danych dostępnych na stornie Sejmu dowiadujemy się, że byli to:

Zbigniew Ziobro,

Agnieszka Ścigaj,

Szymon Szynkowski vel Sęk.

Morawiecki bez wotum zaufania. Co dalej?

Wynik sejmowego głosowania jest jasny i oznacza, że kończy się ośmioletnia władza Prawa i Sprawiedliwości. To z kolei prowadzi nas to tzw. drugiego kroku konstytucyjnego, w którym kandydata na premiera wyznaczy parlament. Dysponująca większością demokratyczna koalicja już od wyborów parlamentarnych 15 października zapowiada, że szefem rządu zostanie Donald Tusk.

Zgodnie z zapowiedzianym harmonogramem prac, głosowanie nad wyborem nowego kandydata na szefa rządu odbędzie się około godziny 20:00. Jeżeli wszystko pójdzie zgodnie z planem sejmowej większości, to we wtorek lider Platformy Obywatelskiej wygłosi swoje exposé, po którym parlamentarzyści zagłosują nad wotum zaufania dla jego gabinetu.

Marcin Mastalerek, szef gabinetu prezydenta zapowiedział, że jeszcze w poniedziałek dojdzie do spotkania Andrzeja Dudy z Donaldem Tuskiem. Do zaprzysiężenia nowego premiera może dojść w środę rano.

