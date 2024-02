"Niech premier nie straszy". Duda odpowiada Tuskowi. "Mam najsilniejszy mandat"

Andrzej Duda uzasadniał w wywiadzie, który ukazał się w piątek w serwisie Interia, powód jego decyzji o warunkowym podpisaniu ustawy budżetowej, która trafi teraz do Trybunału Konstytucyjnego. Powtórzył swoje wcześniejsze zastrzeżenia, że uchwalono ją bez dopuszczenia do głosu skazanych posłów: Macieja Wąsika i Mariusza Kamińskiego. Kancelaria Prezydenta zapowiedziała, że Duda będzie tak czynił z każdym projektem uchwalonym bez dopuszczenia do głosu Kamińskiego i Wąsika.

- Ponieważ bezprawnie wygaszono mandaty dwóm posłom, którym uniemożliwiono głosowanie nad tymi ustawami. To stanowisko podziela wielu prawników, a także opozycja. […] Doszliśmy do kuriozalnej sytuacji, w której premier ma pretensje do prezydenta, że ten przestrzega konstytucji. Tak, przestrzegam konstytucji – powiedział Interii Duda.

Duda do Tuska: "Niech nie straszy. Mam najsilniejszy mandat"

- Jeśli mamy niewłaściwie obsadzony organ, a być może tak jest w przypadku Sejmu, to każda ustawa, którą ten organ uchwali, jest obarczona konstytucyjną wadą i może zostać w oparciu o ten argument później podważona. To bardzo niebezpieczna sytuacja i dla państwa, i dla obywateli – powiedział Andrzej Duda.

Głowa państwa uzasadniała też sens zwołania Rady Gabinetowej na 13 lutego. Powody, jak przewiduje konstytucja, powinny być „sprawami szczególnej wagi”. Ostatni raz Duda zwołał Radę Gabinetową w lutym 2022 roku, tuż przed pełną inwazją Rosji na Ukrainę.

Tym razem prezydent ma zastrzeżenia co do działań rządu Tuska i wątpliwości co do kierunku dalszych działań rządu w takich sprawach jak CPK, czy elektrownia atomowa. Duda odniósł się wprost do sugestii pod jego adresem ze strony premiera.

- Z uśmiechem słucham wypowiedzi Donalda Tuska, które są powszechnie odbierane jako straszenie czy wręcz grożenie mi. Niech pan premier tak nie straszy, bo ja tylko przypomnę, że zagłosowało na mnie prawie dwukrotnie więcej wyborców niż na partię Donalda Tuska w ostatnich wyborach - mówi prezydent. Duda podkreślił, że ma „najsilniejszy, demokratyczny mandat do sprawowania swojego urzędu”.

- Sprawuję go spokojnie i konsekwentnie. I tak będzie do końca. Moim zadaniem jest stanie na straży konstytucji i porządku demokratycznego. Kiedy ktoś sugeruje, że nie będzie uznawał decyzji prezydenta, zwłaszcza tych, które są wprost oparte na normach konstytucyjnych, to w sposób ewidentny opowiada się przeciwko porządkowi demokratycznemu. I warto, by wszyscy mieli tego świadomość - zastrzegł.

Źródło: Radio ZET/Interia.pl