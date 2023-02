Nieoczekiwany punkt wizyty prezydenta USA. Biden spotka się z Tuskiem i Trzaskowskim

Prezydent USA we wtorek rozpoczął oficjalną drugą wizytę w Polsce. Po przyjęciu w Pałacu Prezydenckim amerykański przywódca rozmawiał z Andrzejem Dudą. Kulminacyjnym wydarzeniem pierwszego dnia wizyty to przemówienie do Polaków w Arkadach Kubickiego.

Jak poinformowała nieoficjalnie Wirtualna Polska, planowane było spotkanie Bidena z Donaldem Tuskiem, byłym premierem i liderem PO. Podczas ubiegłorocznej wizyty w marcu Biden spotkał się z Rafałem Trzaskowskim, prezydentem Warszawy i jednym z liderów opozycji.

Biden w Polsce. WP: Prezydent USA spotka się z Tuskiem

"Nieoficjalnie: trwa spotkanie prezydenta USA z Rafałem Trzaskowskim" - napisał na Twitterze po 18:30 reporter Radia ZET Mariusz Gierszewski. Z kolei według europosła PO Radosława Sikorskiego w swoim poście napisał: "Zaczyna się spotkanie byłego przewodniczącego Rady Europejskiej oraz prezydenta Warszawy z prezydentem USA".

RadioZET.pl/Wirtualna Polska