Przed Wielkanocą dojdzie do dymisji ministra rolnictwa Henryka Kowalczyka – dowiedziała się Interia w źródłach zbliżonych do PiS. Ma to związek z nasilającymi się protestami rolników, które w roku wyborczym mogą przyczynić się do spadku notowań partii rządzącej. Pojawiają się też dwa nazwiska potencjalnych kandydatów na stanowisko szefa resortu rolnictwa.