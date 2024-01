Nieoficjalnie: Duda planuje uderzenie w rząd Tuska. "Mocny polityczny gest"

Środowisko PiS i otoczenie prezydenta spodziewają się, że Andrzej Duda wyśle ustawę budżetową do Trybunału Konstytucyjnego Julii Przyłębskiej - poinformowała Wirtualna Polska. Choć nie pozwoli to głowie państwa na rozwiązanie parlamentu, to może być "silnym politycznym gestem" przeciwko koalicji rządzącej.