Nieoficjalnie: nowa rola Przemysława Czarnka. W PiS huczy od plotek

Przemysław Czarnek to jeden z najbardziej rozpoznawalnych polityków PiS. Według nieoficjalnych doniesień serwisu Gazeta.pl były szef ministerstwa edukacji i nauki ma być twarzą kampanii PiS przed kwietniowymi wyborami samorządowymi. – Decyzji ostatecznej jeszcze nie ma, ale nie zdziwię się, jeśli to Czarnek pokieruje kampanią – powiedział przedstawiciel partii Jarosława Kaczyńskiego.

Gdy w 2015 roku Prawo i Sprawiedliwość doszło do władzy, Czarnek zaczął piąć się po szczeblach kariery politycznej. Do listopada 2019 był wojewodą lubelskim. Następnie dwukrotnie zdobywał mandat posła na Sejm RP. W latach 2020-2023 był ministrem edukacji i nauki w rządzie Mateusza Morawieckiego. W grudniu 2023 roku - po przejściu PiS do opozycji - wszedł w skład sejmowej komisji śledczej ds. wyborów kopertowych.

Wybory samorządowe już 7 kwietnia

Zgodnie z Kodeksem wyborczym wybory samorządowe muszą się odbyć między 31 marca a 23 kwietnia 2024 roku. Premier Donald Tusk postanowił, że pierwsza tura głosowania odbędzie się w niedzielę 7 kwietnia. Ewentualną drugą turę zaplanowano na 21 kwietnia. – Mam nadzieję, że kwiecień będzie dobrym miesiącem dla polskiej samorządności – mówił szef polskiego rządu.

W maju czeka nas kampania przed europejską elekcją. Wybory do Parlamentu Europejskiego odbędą się pomiędzy 6 i 9 czerwca 2024 roku. Termin ten zatwierdzili ambasadorowie państw członkowskich przy Unii Europejskiej. – Teoretycznie to dwie zupełnie różne kampanie, ale jedna płynnie przejdzie w drugą – mówią źródła w PiS.

