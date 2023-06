Nieoficjalnie: tam odbędzie się konwencja PiS. Zaskakująca lokalizacja

Na najbliższą sobotę - 24 czerwca - zaplanowano konwencję programową PiS, podczas której miały zostać przedstawione kolejne propozycje wyborcze. Nowe informacje o sobotnim wydarzeniu podał w poniedziałek europoseł ugrupowania i nowy szef sztabu wyborczego Joachim Brudziński.

Nieoficjalnie: konwencja PiS ma się odbyć w Turowie

"Prawo i Sprawiedliwość zawsze jest blisko ludzkich spraw i blisko problemów Polaków. Dlatego odpowiadając na zaproszenie mieszkańców Dolnego Śląska sztab postanowił o zmianie formuły i miejsca naszego sobotniego wydarzenia" - napisał na Twitterze. Wcześniej event miał się odbyć w Łodzi.

Co ciekawe, na wpis Brudzińskiego zareagowała prezydent Łodzi Hanna Zdanowska. "Kolejna niedotrzymana umowa przez PiS. W sumie mnie to nie dziwi. Mimo odwołania konwencji i zlekceważenia Łodzian, którzy wreszcie mieliby okazję porozmawiać z rządem - i tak zwiększymy finansowanie programu in vitro w Łodzi. Już w środę" - napisała.

To nawiązanie do spekulacji, jakoby PiS zrezygnowało z konwencji w Łodzi po tym, jak władze miasta zapowiedziały sfinansowanie - dzięki środkom za wynajem łódzkiej Atlas Areny - niepopieranej przez obóz władzy metody leczenia niepłodności.

Teraz Polsat News nieoficjalnie ustaliło, że faktycznie (jak pisał Brudziński) konwencja ma odbyć się na terenie województwa dolnośląskiego, ale nie - jak niektórzy podejrzewali - we Wrocławiu, ale w Turowie, blisko granicy z Czechami. Stacja zaznaczyła jednak, że nie ma pewności, czy będzie to konkretnie Turów, czy też miejsce "w pobliżu miejscowości".

"Chcemy pokazać różne wizje Polski"

W rozmowie z Polsat News rzecznik rządu Piotr Muller nie potwierdził ani nie zaprzeczył, że konwencja została przeniesiona do Turowa. Odniósł się natomiast do faktu, iż tego samego dnia - na rynku we Wrocławiu - z wyborcami spotka się lider PO Donald Tusk. - Nie musimy być dokładnie w tym samym miejscu na placu, bo mogłoby się to niedobrze skończyć. Chcemy pokazać różne wizje Polski - stwierdził współpracownik premiera.

Wiceminister finansów Artur Soboń w rozmowie z radiową Jedynką również nie chciał potwierdzić nowej lokalizacji. Podkreślił jednak, że Turów "jest częścią naszego krwioobiegu, jeśli chodzi o bezpieczeństwo energetyczne, [...] podważane przez różnego rodzaju organizacje, które próbują zablokować funkcjonowanie tego nowoczesnego kompleksu energetycznego".

Pytany o to, czym by się zakończyło dla Polski wyłączenie elektrowni w Turowie i pracy kopalni, odparł, że "katastrofą gospodarczą dla tego regionu, katastrofą środowiskową dla tego obszaru i katastrofą energetyczną dla systemu bezpieczeństwa energetycznego w Polsce".

Kopalnia w Turowie. Kontrowersje wokół zakładu wydobywczego

31 maja br. WSA wstrzymał - do czasu rozpoznania skargi - wykonanie decyzji środowiskowej dotyczącej koncesji na wydobycie węgla dla kopalni w Turowie po 2026 r. Chodzi o decyzję Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z 30 września 2022 r. określającą środowiskowe uwarunkowania realizacji przedsięwzięcia: "Kontynuacja eksploatacji złoża węgla brunatnego Turów, realizowanego w gminie Bogatynia".

Skargę na decyzję środowiskową złożyły m.in. Fundacja Frank Bold, Greenpeace oraz Stowarzyszenie Ekologiczne EKO-UNIA. "W ocenie sądu zaistniały przesłanki do wstrzymania wykonania zaskarżonej decyzji z uwagi na możliwość powstania nieodwracalnych szkód w środowisku" - podawał WSA.

RadioZET.pl/polsatnews.pl/PAP/Twitter