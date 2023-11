Telewizja TVN24 dotarła do kulis tworzenia rządu przez koalicję KO, Trzeciej Drogi i Lewicy. „Zdrowie i edukacja dla Koalicji Obywatelskiej, nauka plus coś ekstra dla Lewicy” – powiedział stacji polityk znający realia negocjacji. Do obsadzenia pozostawałby tylko jeden resort.