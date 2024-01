Nieprzychylne PiS akta ukrywane w garażu. Zaskakujące, jak tłumaczy się prokuratura

W Prokuraturze Regionalnej w Lublinie akta spraw nieprzychylnych działaczom PiS miały być przechowywane w garażu – poinformowała jako pierwsza lubelska „Gazeta Wyborcza”. Sprawa wyszła na jaw po wielu latach takiej praktyki w styczniu 2024 roku, gdy jeden z kierowców prokuratury (pracownik administracyjny) poskarżył się, że od dłuższego czasu nie może parkować służbowego auta w garażu. Powodem miały być zalegające w nim akta, które "z trudem się mieściły".

Pełniący obowiązki prokuratora krajowego Jacek Bilewicz zwrócił się do prokuratora regionalnego w Lublinie Jerzego Ziarkiewicza o wyjaśnienie sprawy. W poniedziałek zaufany Zbigniewa Ziobry został decyzją ministra sprawiedliwości odwołany z funkcji prokuratora regionalnego, wraz z dziewięcioma innymi szefami placówek na poziomie regionu oraz okręgu.

Akta niewygodne dla działaczy PiS ukrywane w garażu? Jest odniesienie

– Akta śledztw, gdzie przewijają się politycy PiS, są dziś pospiesznie wyciągane z zamrażarki i rozsyłane do podległych prokurator z poleceniem natychmiastowego wszczęcia postępowania. Wszystko, by zdążyć przed spodziewaną kontrolą nowych przełożonych, którzy rozpoczną sprzątanie prokuratur właśnie od wizyty w Lublinie u Ziarkiewicza - mówi jeden ze śledczych, cytowany przez lubelską „GW”.

W poniedziałek prokurator Andrzej Jeżyński, rzecznik Prokuratury Regionalnej w Lublinie, odniósł się do głośnych oskarżeń ws. opisywanych praktyk. Jak powiedział reporterowi Radia ZET Mateuszowi Kasiakowi, "w pomieszczeniach gospodarczych materiały miały być tylko segregowane w czasie remontu". - One zostały dostarczone przez jedną ze służb z Pomorza i chodziło o to, żeby materiały usystematyzować. Nie były to akta główne postępowań – powiedział nam Andrzej Jeżyński.

Oglądaj

Katarzyna Kwiatkowska, prezeska prokuratorskiego stowarzyszenia Lex Super Omnia, przekonuje, że nawet taka argumentacja jest nie do obrony. – Nawet w takim przypadku akta nie powinny znaleźć się w takim miejscu. Ta informacja prokuratury regionalnej jest nieudaną próbą obrony prokuratora Ziarkiewicza – mówi Radiu ZET prokurator Katarzyna Kwiatkowska.

Prokuratura Regionalna w Lublinie twierdzi, że wiele śledztw związanych z politykami PiS cały czas prowadzą prokuratury w Lublinie i w Zamościu. Chodzi m.in. o sprawę Ryszarda Czarneckiego i sprawę tzw. kilometrówek.

Źródło: Radio ZET