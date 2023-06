Niespodziewane wystąpienie Andrzeja Dudy. Prezydent wygłosi oświadczenie

Przemówienie Andrzeja Dudy. Relacja na żywo

Andrzej Duda wygłosi przemówienie w piątek 2 czerwca o 11.00. Kancelaria Prezydencka zapowiedziała oświadczenie chwilę przed 9.00. Wiadomo, że prezydent ma mówić w Pałacu Prezydenckim, ale urzędnicy głowy państwa nie sprecyzowali, czego oświadczenie będzie dotyczyło.

Oświadczenie prezydenta będziemy relacjonować na żywo. Przypomnijmy, że na początku tygodnia, w poniedziałek 29 maja, prezydent ogłosił podpisanie kontrowersyjnej ustawy okrzykniętej "lex Tusk", równoznaczne z powołaniem komisji ds. badania wpływów rosyjskich. Od tamtej pory informacja obiegła świat, a kancelaria Andrzeja Dudy tłumaczyła się z decyzji zarówno przez Unią Europejską, jak Stanami Zjednoczonymi.

Inną, równie głośną aferą, obozu rządzącego, był spot prekampanijny, który z założenia miał zniechęcić do udziału w marszu opozycji 4 czerwca. Sztabowcy z PiS wykorzystali nawiązania do obozu koncentracyjnego Auschwitz, do czego również odniósł się prezydent Andrzej Duda.

RadioZET.pl