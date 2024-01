Niespodziewany gest Kosiniaka-Kamysza podczas konferencji. "Brawo, wraca normalność"

Ministerstwo Obrony Narodowej powołało zespół ds. wyjaśnienia działań podkomisji smoleńskiej, którą kierował Antoni Macierewicz. - Musimy wyjaśnić zasadność i celowość tych działań. Bo ich efektów nie widzimy - powiedział podczas konferencji prasowej wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz. Dodał, że zespół ten nie będzie zajmował się przyczynami samej katastrofy z 2010 roku.

Komentatorzy zauważyli wagę gestu, który nastąpił podczas spotkania z dziennikarzami. Chodzi o wyproszenie wojskowych przed rozpoczęciem politycznej części konferencji.

Władysław Kosiniak-Kamysz wykonał wyjątkowy gest podczas konferencji prasowej z przedstawicielami wojska

- Zostaniemy sami z panem ministrem, to już nasze zadanie. Polityka, cywilny nadzór, to nasze zadanie w MON. Państwo macie zadanie związane z wyjaśnieniem, sprawdzeniem tego, co działo się przez ostatnie 8 lat. Nie będziemy na waszym tle stali na konferencjach prasowych. Chcieliśmy was zaprezentować, ten etap się zakończył - powiedział Kosiniak-Kamysz do członków zespołu ds. zbadania działalności podkomisji smoleńskiej.

- Chciałbym podkreślić apolityczność zespołu. Dlatego dziękuję państwu za udział w konferencji. Teraz część polityczna - stwierdził minister obrony. Będący członkami zespołu wojskowi wyszli z kadru, po czym nastąpiła polityczna część spotkania. - Zapraszam teraz do zadawania pytań - zachęcił następnie dziennikarzy.

Zachowanie szefa MON ma wiązać się z odpolitycznieniem wojska i kontrastować z działaniami poprzedniego ministra obrony narodowej - Mariusza Błaszczaka. Gest Władysława Kosiniaka-Kamysza nie umknął uwadze komentatorów.

"Brawo, prawdziwe standardy demokracji!", "W każdej dziedzinie życia wraca normalność. W służbach mundurowych też", "Koniec robienia z żołnierzy tapety", "Jak to? Już wojsko nie będzie trzymać parasola nad politykiem gdy pada...?", "Tak powinno być" - to tylko niektóre z komentarzy, które aprobują postawę wicepremiera.

Źródło: Radio ZET/Twitter