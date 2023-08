"Niezgodny z konstytucją". Jest stanowisko Sejmu, PiS zmienia zdanie

Przepis ustalający pełny skład Trybunału Konstytucyjnego na co najmniej 11 z 15 sędziów jest niezgodny z konstytucją - wynika ze stanowiska Sejmu. Uznania tej normy za niekonstytucyjną chce premier Mateusz Morawiecki. To za rządów PiS podniesiono tzw. pełny skład TK z 9 do 11 sędziów. W Trybunale trwa paraliż organu – sześciu sędziów nie uznaje kontynuacji kadencji prezes Julii Przyłębskiej.