Warto jednak przypomnieć, że Junior, jak nazywa Jakuba Banasia środowisko NIK zaniepokojone jego wpływem na ojca, nie od zawsze był przeciwnikiem PiS. Przez wiele lat zarówno on, jak i jego ojciec, byli beneficjentami rządów Zjednoczonej Prawicy, robiąc podejrzane interesy i korzystając przy tym z parasola ochronnego, jakie dawało im upolitycznione CBA. Dopiero po emisji reportażu w TVN o należącym do rodziny Banasiów hotelu na godziny, w którym regularnie bywali ludzie z półświatka, Banasiowie stracili status bezkarnych i w odwecie rozpoczęli swoją prywatną wojnę z PiS.

Czy wejście Jakuba Banasia, podejrzewanego o prorosyjskie sympatie, do parlamentu i schowanie się za immunitetem poselskim, nie będzie oznaczało de facto przejęcia kontroli nad NIK przez Konfederację? W przypadku jednej z najważniejszych instytucji w państwie byłoby to niezwykle niebezpieczne, zwłaszcza w kontekście związków tej partii z Rosją.

NIK Banasia nową bronią Mentzena. Lekarze reagują ws. męża E. Witek

To nie był dobry tydzień dla polskiej Policji. Z materiału TVN24 dowiedzieliśmy się o traumatycznej sytuacji pani Joanny, która w reakcji na informację o tym, że ciąża zagraża jej zdrowiu, zażyła tabletkę poronną. Zaniepokojona swoim stanem kobieta zadzwoniła do lekarki, po czym pojechała do szpitala, gdzie została zrewidowana przez policję, otoczona przez nią kordonem i zmuszona do czynności znanych raczej z oddziałów więziennych, a nie szpitalnych. Funkcjonariusze zabrali jej także telefon i laptopa.

Sprawa poruszyła opinię publiczną. W czwartek Komendant główny policji Jarosław Szymczyk stwierdził jednak, że czynności dokonane przez policję w szpitalu "to normalna procedura w przypadku osób, co do których mamy podejrzenie, że chcą targnąć się na własne życie". Kompromitacji Policji dopełniło oficjalne oświadczenie, w którym najpierw poinformowano, że kobieta "dokonała aborcji" i "chce odebrać sobie życie", po czym zmieniono treść, sugerując, że od pani Joanny "wyczuwalna była woń alkoholu".

W zderzeniu z państwem polskim kobiety wydają się pozbawione jakichkolwiek szans, stąd w reakcji na ostatnie wydarzenia pomysł Donalda Tuska na zwołanie w Warszawie Marszu Miliona Serc. Czy Tuskowi uda się powtórzyć sukces marszu 4 czerwca? Na pewno opozycja zrobi wszystko, żeby zmobilizować kobiety do udziału w tym wydarzeniu, zwłaszcza, że to właśnie kobiety mogą zadecydować o wyniku jesiennych wyborów. W Polsce od lat kobiety mniej licznie biorą udział w wyborach, a są bardziej liberalne i umiarkowane w poglądach. Zmobilizowanie kobiecego elektoratu do aktywności może dać zwycięstwo opozycji.

Na koniec - w Stanie Gry - ciąg dalszy sprawy męża marszałkini Elżbiety Witek, który najpierw przez 2,5 roku zajmował miejsce na OIOM, żeby w końcu, po ujawnieniu tej informacji przez Radosława Grucę i Mariusza Gierszewskiego, zostać przeniesionym na oddział paliatywny. No cóż, okazuje się, że nasi informatorzy od początku mieli rację i przetrzymywanie Stanisława Witka na OIOM było bezzasadnym obciążeniem milionowymi kosztami polskiego podatnika.

RadioZET.pl