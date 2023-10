NIK pyta o ryzyko utraty danych wyborców. Minister Cieszyński milczy

Jak ustalili dziennikarze śledczy Radia ZET i radiozet.pl Mariusz Gierszewski i Radosław Gruca, 10 października Najwyższa Izba Kontroli wysłała do ministra cyfryzacji Janusza Cieszyńskiego pismo dotyczące Centralnego Rejestru Wyborców. Izba pyta w nim między innymi, "w jaki sposób zminimalizowano ryzyko utraty części danych o wyborcach, przekazywanych przez gminy". Kontrolerzy chcą też wiedzieć, czy dokonano weryfikacji poprawności danych, które trafiły do CRW.

Eksperci mają wątpliwości

Centralny Rejestr Wyborców ruszył 4 sierpnia. Powstał w kilka miesięcy. Dotychczas elektroniczne spisy wyborców zawierający dane: nazwisko, imiona, numer PESEL, datę urodzenia i adres zamieszkania znajdowały się w systemach informatycznych w poszczególnych gminach. Obecnie jest jeden centralny rejestr w systemie informatycznym obsługiwanym przez Ministerstwo Cyfryzacji. CRW ma usprawnić pracę urzędników i pomóc obywatelom na przykład w zmianie miejsca głosowania albo zlokalizowania właściwej komisji wyborczej.

Część ekspertów ma jednak wątpliwości, czy przeniesienie tak licznych i wrażliwych danych w tak krótkim czasie nie odbyło się bez utraty ich zawartości.

Janusz Cieszyński "nie wie o pytaniach NIK"

Najwyższa Izba Kontroli pytania w sprawie bezpieczeństwa danych wyborców wysłała wcześniej do Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. W dniu 9 października NIK otrzymał odpowiedź z KPRM, że właściwym do udzielenia odpowiedzi jest resort cyfryzacji. Izba przesłała je więc pod wskazany adres. Minister Janusz Cieszyński w rozmowie telefonicznej przeprowadzonej w czwartek z dziennikarzem Radia ZET Mariuszem Gierszewskim twierdził, że nic nie wie o pytaniach Najwyższej Izby Kontroli i że nie otrzymał pisma z NIK w tej sprawie.

Sprawdziliśmy jeszcze raz w Najwyższej Izbie Kontroli. Pismo zostało wysłane drogą elektroniczną 10 października, co pozwala przyjąć, że musiało dotrzeć do adresata.

Dziennikarze Radia ZET w czwartek zadali ministrowi Cieszyńskiemu drogą mailową te same pytania, które Najwyższa Izba Kontroli wysłała we wtorek do jego resortu. Do momentu publikacji tego artykułu nie otrzymaliśmy odpowiedzi.