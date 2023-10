"Nikt nie będzie się pchał na to stanowisko". Ważny resort jest "sierotą"?

W czwartek w programie " Gość Radia ZET" Bogdan Rymanowski rozmawiał ze współprzewodniczącą partii Razem Magdaleną Biejat. W kontekście obsadzania stanowisk w przyszłym rządzie, który utworzą najpewniej partie obecnej opozycji demokratycznej, poruszony został temat resortu zdrowia, który może się okazać "wolnym wakatem".

Nie ma chętnych do resortu zdrowia?

Bogdan Rymanowski zapytał Magdalenę Biejat, czy to prawda, że resort zdrowia jest "sierotą" i nie ma chętnych do przejęcia w nim sterów. - Pana to dziwi? - usłyszał w odpowiedzi.

- Czy usłyszał pan zapewnienie, że przyszły minister zdrowia będzie miał do dyspozycji odpowiednie środki, żeby przeprowadzić zmiany, które są konieczne? Czy słyszał pan zapewnienie ze strony liderów, albo ustalenia w umowie koalicyjnej, że będzie zwiększony procent PKB na ochronę zdrowia? - kontynuowała Biejat.

"Nikt odpowiedzialny nie będzie się pchał na to stanowisko"

Polityk dodała, że "jest to resort, który jest odpowiedzialny". - To nie jest bomba, to jest resort, który wymaga odpowiedzialnego człowieka, który stanie na jego czele i będzie gotów przeprowadzić zmiany - powiedziała.

Jednocześnie zapewniła, że Lewica "ma ludzi, którzy są kompetentni". - Natomiast uważam, że nikt odpowiedzialny nie będzie się pchał na to stanowisko do momentu, do którego nie dostanie zapewnienia, że będzie miał narzędzia, żeby wprowadzić reformy. Zachęcam liderów, żeby się zdeklarowali i wtedy łatwiej będzie znaleźć kadnydata - powiedziała.