Nikt nie widział Jarosława Kaczyńskiego. Co się dzieje z prezesem PiS?

W Sejmie odbyła się uroczystość związana z odebraniem przez posłów zaświadczeń o wyborze na nową kadencję. Wśród nich jest ponad 100 sejmowych debiutantów, m.in. Szymon Hołownia, Michał Kołodziejczak, Sławomir Mentzen, Bogusław Wołoszański, Łukasz Litewka czy Karina Bosak. Są też dotychczasowi prezydenccy ministrowie: Paweł Szrot i Marcin Przydacz.

Z relacji z Sejmu wynika jednak, że nie wszyscy posłowie zdołali dotrzeć po odbiór swojego zaświadczenia. Na sali nie było m.in. prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego, który od dnia wyborów rzadko pojawia się publicznie. Przyczyna jego nieobecności w Sejmie nie jest znana.

W Sejmie nie pojawili się także Donald Tusk i Mateusz Morawiecki, ale ich nieobecność wynika z wizyty zagranicznej w Brukseli. Kamery nie uchwyciły też Sławomira Mentzena z Konfederacji i Romana Giertycha z Koalicji Obywatelskiej.

W czwartek 26 października prezydent Andrzej Duda poinformował, że konsultacje ze wszystkimi siłami parlamentarnymi potwierdziły mu, że jest dwóch "poważnych kandydatów na urząd premiera". Wymienił tu Mateusza Morawieckiego z PiS i Donalda Tuska - popieranego przez demokratyczną opozycję. Prezydent zapowiedział, że wstrzyma się z ostateczną decyzją komu powierzyć misję stworzenia nowego rządu, a 13 listopada będzie pierwszym dniem nowej kadencji Sejmu.

- PiS poinformowało, że ich kandydatem na premiera będzie Mateusz Morawiecki i że będą mieć większość w nowym Sejmie. Ten sam komunikat usłyszałem od przedstawicieli KO, Trzeciej Drogi i Lewicy. Ich kandydatem jest Donald Tusk. To zupełnie nowa sytuacja. Muszę to rozważyć. Jest to jedno z najpoważniejszych zagadnień, nad którymi się obecnie pochylam - mówił prezydent.

