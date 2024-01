"Nikt się nie ukryje w banku". Tusk wyszedł na mównicę i się zaczęło

Donald Tusk wziął udział w sejmowej dyskusji nad wniosek o wotum nieufności wobec ministra kultury Bartłomieja Sienkiewicza. Domagają się tego politycy PiS, którzy obwiniają szefa resortu kultury za ich zdaniem bezprawne zmiany w kierownictwie władz Polskiego Radia, TVP i PAP.

- Byłem przekonany od samego początku, że minister Sienkiewicz nie potrzebuje mojej pomocy ani opieki w dniu, w którym PiS postanowił złożyć wniosek o wotum nieufności wobec ministra kultury. Nic lepiej nie obroni jego dobrego imienia i jego służby niż jego czyny i działania. Nikt się lepiej nie obroni z tego miejsca niż on sam - mówił premier.

Tusk ostro uderzył w posłów PiS. "Każda minuta kłamstwa była swocie opłacana"

Dodał: - oni wzięli władzę i dzisiaj pazurami trzymają się resztek tej władzy, żeby kraść, żeby okradać Polki i Polaków. Posłów PiS pytał, czy chcą "bronić panów Michała Adamczyka, Samuela Pereiry i Marcina Tulickiego".

Tusk podkreślił, że "każda minuta kłamstwa była sowicie opłacana". - Będziecie mogli to obejrzeć w wolnych i niezależnych mediach, cała Polska będzie mogła to zobaczyć - komentował.

Nawiązując do transferów z mediów publicznych do Narodowego Banku Polskiego i instytucji finansowych w rękach Skarbu Państwa, powiedział: - Nikt z was nie ukryje się na dłuższą metę w banku, bo tam także zrobimy porządek.

- PiS dziś podzielił się na dwie części - na grupę, która kradła zgodnie z procedurami i na grupę, która kradła niezgodnie z procedurami - podkreślił. Tusk na koniec swojego przemówienia przypomniał słowa byłego ministra za czasów PiS Marcina Horały.

7 listopada 2023 roku na antenie TVN24 powiedział: - Jeżeli ktoś cokolwiek ukradł niezgodnie z procedurami, to oczywiście musi oddawać. Tusk komentował: - Bartłomiej Sienkiewicz dobrze przysłużył się Rzeczpospolitej i nadal dobrze będzie służył Rzeczpospolitej.

Źródło: Radio ZET/TVN24