"Niszczenie wolności". Znany wirusolog rezygnuje z doradzania Dudzie po lex Tusk

Lex Tusk, jak potocznie nazywana jest ustawa powołująca specjalną komisję do zbadania rzekomych rosyjskich wpływów w polskiej polityce w latach 2007-2022, spowodowało polityczną burzę. O tym, że regulacja jest niedemokratyczna, mówią już nie tylko politycy opozycji, ale i przedstawiciele władz USA i Komisji Europejskiej.

Rośnie również grono ekspertów, którzy rezygnują z dalszej współpracy z Pałacem Prezydenckim po najnowszej decyzji Andrzeja Dudy. W poniedziałek z zasiadania w Narodowej Radzie Rozwoju po decyzji prezydenta zrezygnowali prof. Stanisław Mazur (rektor krakowskiego Uniwersytetu Ekonomicznego) oraz Jakub Chełstowski (marszałek województwa śląskiego) - przypomniała Wirtualna Polska.

Lex Tusk. Znany wirusolog rezygnuje ze współpracy z Dudą

We wtorek ta lista powiększyła się o nazwisko wirusologa prof. Krzysztofa Pyrcia. Tymi słowami zaczął list skierowany do prezydenta: "Przez całe swoje życie starałem się kierować wartościami i brać odpowiedzialność za swoje słowa oraz czyny. Wobec pandemii, niezależnie od moich osobistych przekonań i preferencji politycznych, stanąłem na pierwszej linii frontu, często mimowolnie autoryzując kontrowersyjne decyzje i niejednokrotnie ponosząc za to osobistą odpowiedzialność".

Dodał: "Uznałem, że racja stanu jest ważniejsza od moich osobistych interesów czy poglądów. W dobrej wierze przyjąłem również prośbę o dołączenie do Narodowej Rady Rozwoju przy Prezydencie Rzeczypospolitej Polskiej, uznając, że w obliczu dramatycznej sytuacji Polskiej Służby Zdrowia oraz Nauki i Biomedycyny, brak działania jest równoznaczny z działaniem na szkodę Ojczyzny".

Naukowiec podkreślił, że w obliczu podpisania przez Dudę "ustawy, która umożliwia niszczenie wolności i demokracji w imię interesów partyjnych, nie mogę pozostać bierny". "Drastyczne w mojej opinii złamanie Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej oraz postawienie racji partyjnej ponad racją stanu zmuszają mnie do podjęcia decyzji o złożeniu rezygnacji z udziału Narodowej Radzie Rozwoju" - poinformował wirusolog.

Wirtualna Polska przypomniała, że prof. Pyrć to uznany wirusolog. Jest m.in. twórcą i kierownikiem Pracowni Wirusologii w Małopolskim Centrum Biotechnologii Uniwersytetu Jagiellońskiego.

RadioZET.pl/Wirtualna Polska