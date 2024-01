Sławomir Nitras anulował decyzję poprzedniego ministra sportu o przyznaniu wielomilionowej dotacji na budowę Narodowego Centrum Szkolenia, Badań i Treningu w Otwocku. Szef MSiT odnosił się do tej kwestii w piątek 5 stycznia w Gościu Radia ZET.

- Decyzja została podjęta z uchybieniem prawa. Ona była sprzeczna z procedurami obowiązującymi w Ministerstwie Sportu. Wnioski zostały złożone w sposób niekompletny. PZPN nie posiada nawet prawa do gruntów, na których chciał to budować. To jest warunek. A to nie wszystko, są jeszcze kwestie merytoryczne.

- Ta decyzja była prezentem premiera Morawieckiego dla PZPN w kampanii wyborczej. Tryb podejmowania tej decyzji przypomina mi to, jak premier Morawiecki dawał premię piłkarzom w trakcie mundialu w Katarze. Najpierw naobiecywał, potem nie przypilnował kwestii formalnych, a na końcu wyszedł z tego wielki wstyd dla piłkarzy i premiera. Te sprawy są podobne – komentował Nitras.

Minister zaznaczył, że takie centrum samo w sobie przydałoby się w Polsce, tylko resort musi ważyć priorytety. - To byłaby najdroższa inwestycji ministerstwa sportu w najbliższych latach dla związku (piłkarskiego - red.), który jest najbogatszy – komentował Nitras. - To jest pytanie, czy największe pieniądze powinniśmy kierować na hotel, basen, płyty w Otwocku, co w tym przypadku było nieprzypadkowe – oceniał minister, przywołując kontrowersyjne działania rządu PiS.

Źródło: Radio ZET