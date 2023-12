"Nowa era", "koniec ultraprawicowych rządów". Świat komentuje wybór Tuska na premiera

W Sejmie zapadła decyzja w sprawie tzw. drugiego kroku konstytucyjnego. Na premiera wyznaczona lidera Platformy Obywatelskiej Donalda Tuska - wiadomo, że ten spotkał się już z Andrzejem Dudą. Ustalono, że zaprzysiężenie nowego szefa Rady Ministrów i jego gabinetu odbędzie się w środę 13 grudnia o godzinie 09:00.

Świat o wydarzeniach w polskim Sejmie

Poniedziałkowe wydarzenia z polskiego Sejmu nie umknęły też uwadze zagranicznej prasy. Media w Europie i na świecie opisują zmiany w polskim parlamencie. "Nowo wybrany polski parlament storpedował dalekosiężne wysiłki sił prawicowych mające na celu utrzymanie się przy władzy i wybrał na nowego premiera kraju Donalda Tuska" - pisze "New York Times".

"Decyzja ta wprowadza największy i najbardziej zaludniony kraj dawnej komunistycznej wschodniej flanku Unii Europejskiej w nową erę. Ustawodawcy, zgodnie z oczekiwaniami, odrzucili nowy rząd zaproponowany przez tymczasowego premiera Mateusza Morawieckiego" - czytamy.

"Koniec ultrakonserwatywnych rządów"

Hiszpański dziennik "El Pais" napisał z kolei: "Nowy liberalny minister ma nadzieję, że po swoim stanowisku w Radzie Europejskiej będzie w tym tygodniu uczestniczyć w próbach naprawy zrujnowanego państwa i jego stosunków z Brukselą". Dodano, że w Polsce "zakończył się ośmioletni okres rządów ultrakonserwatywnego rządu Prawa i Sprawiedliwości".

"Polskie Prawo i Sprawiedliwość traci władzę po ośmiu latach autorytarnych rządów" - brzmi nagłówek CNN. W tekście z kolei czytamy: "Partii znanej pod skrótem PiS w październikowych wyborach niewiele brakowało do większości. Przez dwa miesiące daremnie próbowała znaleźć koalicję, która utrzymałaby ją przy władzy".

"Tusk, który wcześniej przez dwie kadencje był premierem Polski od 2007 r., a następnie na pięć lat został przewodniczącym Rady UE, teraz będzie starał się załagodzić skutki transformacji państwa polskiego przez PiS" - dodaje CNN.

"Koniec ośmiu burzliwych lat"

"Po latach bez władzy Donald Tusk powraca, zapewniając sobie poparcie polskiego parlamentu do stanięcia na czele nowego rządu" - podaje Politico. "To otwiera Tuskowi drogę do wykucia centrowego, prounijnego rządu" - dodano w tekście podsumowującym dzisiejsze wydarzenia z polskiego Sejmu.

W ocenie "The Irish News" dzisiejsze głosowanie w polskim Sejmie "zakończyło osiem burzliwych lat, podczas których narodowo-konserwatywna partia PiS rządziła krajem przy wsparciu wielu Polaków, pozostając w ostrym konflikcie z liberalnymi Polakami, a także Unią Europejską i zachodnimi sojusznikami". "Oczekuje się, że Tusk poprawi sytuację Warszawy w Brukseli" - dodano.

"W Polsce władze ma przejąć proeuropejska koalicja Donalda Tuska wypierając rządzącą od ośmiu lat prawicowopopulistyczną partię Prawo i Sprawiedliwość. Ta zmiana jest ulgą dla wielu obywateli i oznacza powrót Tuska na stanowisko premiera" - pisał niemiecki Deutsche Welle.

"Tusk obiecał naprawić stosunki i odblokować KPO"

France24 przypomniał z kolei miliardy euro zamrożone w ramach unijnych funduszy i KPO, które nie trafiły do Polski. "Tusk, były przewodniczący Rady Europejskiej, obiecał naprawić stosunki i odblokować środki" - czytamy. "Krytycy twierdzą, że PiS podważył niezależność sądów, zamienił media państwowe w kanał propagandowy i podsycił uprzedzenia wobec mniejszości, takich jak imigranci i społeczność LGBT" - dodano.

"Rządy ustępującej prawicowo-populistycznej partii Prawo i Sprawiedliwość (PiS) naznaczone były licznymi sporami z UE w kwestiach takich jak niezawisłość sądów, praworządność i prawa mniejszości, co doprowadziło do zamrożenia miliardowych funduszy bloku" - zauważa Reuters.

Źródło: Radio ZET/CNN/France24/Reuters/New York Times