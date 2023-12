Nowa koalicja zapowiada, co czeka policję. "To jest niewybaczalne"

Posłanka Koalicji Obywatelskiej Barbara Nowacka została zapytana o doniesienia medialne, według których Komendant Główny Policji Jarosław Szymczyk odchodzi ze służby. We wtorek ma się odbyć uroczystość jego pożegnania. Polityczka zapowiada, jakie zmiany czekają policję, kiedy powstanie nowy rząd.

Nowacka komentuje pracę gen. Szymczyka

- To, co Jarosław Szymczyk zrobił polskiej policji, jest niewybaczalne. [...] On zszargał polski mundur - oświadczyła Barbara Nowacka. Posłanka zwróciła uwagę, że "nie poniósł on żadnych konsekwencji za śmieszno-straszną historię z granatnikiem". - Za jego rządów doszło do wyjątkowego obniżenia standardów, do tego, że policjanci byli bardzo źle szkoleni i przyjmowano ludzi, którzy nie powinni być przyjęci - przekonywała w Polsat News.

Według niej "dopuszczenie, żeby policja była używana do stricte politycznych działań, jak nadużywanie przemocy na protestach kobiet, jest skandaliczne". Parlamentarzystka oceniła, że "do wielu tragicznych zdarzeń doszło na polskich komisariatach, bo słabo wyszkoleni policjanci nie umieli podjąć interwencji w sposób bezpieczny". Jako przykład wskazała przypadki w Gdyni oraz we Wrocławiu, "gdzie młoda osoba poniosła śmierć, dlatego, że policja interweniowała w sposób niewłaściwy". - Później było mataczenie, ukrywanie dowodów - podkreśliła.

Plany nowego rządu wobec policji

Barbara Nowacka uważa, że za takim obrotem spraw stoi konkretna osoba. - To nie wzięło się znikąd, ale z pewnego przyzwolenia z góry i demoralizacji, której emanacją, twarzą i uszkodzonym uchem był komendant Szymczyk - zdiagnozowała. - Będziemy dążyli do wyjaśnienia wszystkich spraw - dodała.

Zapytana, czy policję czeka reset po przejęciu władzy przez nową ekipę, posłanka zapowiedziała, że "na pewno czeka ją poważny przegląd kadr, przegląd procedur, szkoleń i punktowe dochodzenie wtedy, kiedy wiemy, że dochodziło do nadużyć, prób ukrywania, niewłaściwych działań policji".

Źródło: Radio ZET/Polsat News