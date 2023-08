Nowa Lewica odsłania karty. Ogłoszono listy wyborcze, są ciekawe nazwiska

Włodzimierz Czarzasty po spotkaniu zarządu poinformował, że przyjęto listy wyborcze Nowej Lewicy. - Jednomyślnie, bez żadnej osoby, która by się wstrzymała, bez żadnej osoby, która by była przeciwko, przyjęliśmy listy Lewicy i zaakceptowaliśmy informację pana posła Dariusza Wieczorka w sprawie prac w Senacie - powiedział współprzewodniczący Nowej Lewicy.

Zarząd Nowej Lewicy przyjął listy wyborcze

Przekazał, że na listach znajdzie 920 osób i zostanie zachowany parytet. - Idziemy po to, żeby wygrać, idziemy po to, żeby wygrać Polskę, żeby razem z naszymi partnerami na opozycji - Trzecią Drogą, Koalicją Obywatelską -wywalczyć dobro dla naszego kraju. Jesteśmy przygotowani do tej walki. [...] Mamy apetyt na wygraną - podkreślił Czarzasty.

Współprzewodniczący Nowej Lewicy Robert Biedroń wystosował apel do "przyjaciół na opozycji". - Zostały niecałe dwa miesiące, żeby wysłać jasny sygnał, że ze sobą jeszcze więcej, jeszcze bardziej współpracujemy, że wczoraj wydarzył się ważny moment - podpisaliśmy pakt senacki, ale na stole leży pakt sejmowy - mówił Biedroń. Podkreślił, że jest to "pakt, który obejmuje dwa ważne punkty dla każdego Polaka i dla każdej Polki, którzy mają serce po demokratycznej stronie".

- Po pierwsze, musimy napisać wspólne minimum programowe. My podpowiadamy - Unia Europejska, praworządność, podejście do kwestii trójpodziału władzy, traktowania konstytucji i obrony konstytucji. To minimum programowe musi zostać jak najszybciej przez nas podpisane i o to apeluje Lewica - zaznaczył.

Druga kwestia, na którą wskazywał Biedroń, to "podpisanie umowy o współrządzeniu". - Ładnie nam wyszedł pakt senacki. Chciałbym podziękować wszystkim kolegom i koleżankom, którzy pracowali nad tym. Trzymam kciuki za wszystkich kandydatów i kandydatki, ale pakt sejmowy - będzie gwarancją dla wszystkich ludzi głosujących w tych wyborach, że po pierwsze znaleźliśmy wspólny mianownik, który łatwo znaleźć, jeśli chodzi o program wyborczy, ale po drugie, że następnego dnia po wygranych wyborach, usiądziemy do formułowania rządu, że będziemy współrządzić - dodał.

- Lewica jest do tego gotowa. Lewica jest gotowa do tych wyborów, wystawiając najfajniejszą, najweselszą, najbardziej uśmiechniętą, najbardziej europejską, najbardziej profesjonalną drużynę w tych wyborach i zachęcamy do głosowania na nas. Trzymajcie za nas kciuki. Do przodu, Lewico - podsumował Biedroń.

"Jedynki" Nowej Lewicy do Sejmu

"Jedynkami" Nowej Lewicy do Sejmu będą obecni posłowie. Marek Dyduch otworzy listę w Wałbrzychu, Krzysztof Śmiszek we Wrocławiu, Krzysztof Gawkowski w Bydgoszczy, Joanna Scheuring-Wielgus w Toruniu, Jacek Czerniak w Lublinie, Anita Kucharska-Dziedzic w Zielonej Górze.

Tomasz Trela otworzy listę w Łodzi, Anita Sowińska w Piotrkowie Trybunalskim, Paulina Matysiak w Sieradzu, Maciej Gdula w Krakowie, Adrian Zandberg w Warszawie.

Arkadiusz Iwaniak będzie jedynką w okręgu pod Warszawą, Marcelina Zawisza w Opolu, Wiesław Buż w Rzeszowie, Paweł Krutul w Białymstoku, Katarzyna Kotula w Gdańsku, Agnieszka Dziemianowicz-Bąk w Gdyni.

Przemysław Koperski otworzy listę w Bielsku-Białej, Zdzisław Wolski w Częstochowie, Wanda Nowicka w Gliwicach, Maciej Konieczny w Katowicach, Włodzimierz Czarzasty w Sosnowcu, Andrzej Szejna w Kielcach, Monika Falej w Elblągu, Marcin Kulasek w Olsztynie, Wiesław Szczepański w Kaliszu, Tadeusz Tomaszewski w Koninie, w Poznaniu Katarzyna Ueberhan, w Koszalinie Małgorzata Prokop-Paczkowska, a w Szczecinie Dariusz Wieczorek.

Pozostałe "jedynki" przypadną lokalnym działaczom Lewicy. Arkadiusz Sikora otworzy listę w Legnicy, Sylwia Buźniak w Chełmie, Paweł Kobielusz w Chrzanowie, w Tarnowie Jacek Jabłoński, w Płocku Paulina Piechna-Więckiewicz, w Radomiu Daniel Oliszewski, Maria Parzychowska-Kurpiewska w Siedlcach, Łukasz Rydzik w Krośnie, w Rybniku Patryk Fajdek, a w Pile Dariusz Standerski.

Na listach znajdzie się też wiele ciekawych nazwisk na dalszych miejscach. W Warszawie "dwójką" będzie posłanka Anna Maria Żukowska, na trzecim miejscu stołeczna radna Agata Diduszko-Zyglewska, a czwarta rzeczniczka Razem Dorota Olko. Listę zamykać będzie pisarz Jacek Dehnel, a pewne miejsce ma mieć też były poseł Piotr Gadzinowski oraz lider Obywateli RP Paweł Kasprzak.

PAP - Katarzyna Krzykowska, Karol Kostrzewa, Karolina Kropiwiec, Grzegorz Bruszewski