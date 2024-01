Sprawa Macieja Wąsika i Mariusza Kamińskiego to wciąż jeden z najgłośniejszych medialnie i politycznie tematów w Polsce. Przypomnijmy, że politycy zostali zatrzymani 9 stycznia w Pałacu Prezydenckim. Wszystko dziąło się po tym, jak sąd skazał ich prawomocnym wyrokiem za nadużycia przy tzw. aferze gruntowej.

Kamiński i Wąsik zatrzymani. Spór nowego rządu z prezydentem

Temat wywołuje masę emocji. Doprowadził też do sporu na linii rząd-prezydent. Andrzej Duda przez długi czas utrzymywał, że ułaskawienie Kamińskiego i Wąsika z 2015 roku wciąż obowiązuje. Ostatecznie Duda zdecydował, że na prośbę żon obu panów, wszczyna postępowanie ułaskawiające. Zwrócił się też do ministra sprawiedliwości i prokuratora generalnego Adama Bodnara, by ten zwolnił ich z zakładów karnych. Taka decyzja na ten moment nie zapadła.

Mariusz Kamiński przebywa w Zakładzie Karnym w Radomiu. W sieci mogliśmy już oglądać nagranie, na którym innym osadzeni "przywitali" polityka. Słychać na nim wulgarne hasła skierowane w stronę Prawa i Sprawiedliwości. Zarówno Kamiński jak i Wąsik ogłosili też, że prowadzą strajk głodowy,

Kamiński śpi w kurtce? SW odpowiada na zarzuty

Barbara Kamińska, żona byłego ministra i szefa służb powiedziała w Telewizji Republika, że w zakładzie panują bardzo trudne warunki. - Cele miały oczekiwać na Mariusza i Macieja, a okazało się, że nie były ogrzewane, bo rura była zepsuta od kilku dni i mój mąż siedział w kurtce i ubraniach w celi i było mu zimno. Ja nie wiem, czy te parametry życiowe na pewno są mierzone w sposób odpowiedni - mówiła.

Portal o2.pl zwrócił się do Służby Więziennej z prośbą o komentarz w tej sprawie. "Uprzejmie informujemy, że w celach w Areszcie Śledczym w Radomiu zapewnia się odpowiednie warunki higieny, dostateczny dopływ powietrza i odpowiednią do pory roku temperaturę oraz oświetlenie, według norm określonych dla pomieszczeń mieszkalnych zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie" - przekazano w komunikacie. Dodano też, że "żaden z osadzonych nie skarżył się na niską temperaturę".

Źródło: Radio ZET/o2.pl/Telewizja Republika