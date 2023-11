Nowe działania w Sejmie ws. aborcji. "Jesteśmy to winne naszym wyborczyniom"

Podczas poniedziałkowego briefingu poprzedzającego pierwsze posiedzenie Sejmu X kadencji posłanki Lewicy Katarzyna Kotula i Anna Maria Żukowska zapowiedziały, że po ślubowaniu złożą w Sejmie m.in. projekt ustawy ws. liberalizacji prawa aborcyjnego.

- Przychodzimy dziś do Sejmu z projektem liberalizacji prawa aborcyjnego, który jest de facto spełnieniem naszych obietnic wyborczych. Legalna, bezpieczna, darmowa i dostępna aborcja do 12. tygodnia bez podawania przyczyny, w tym także aborcja farmakologiczna - podkreśliła Kotula.

Lewica składa dwa projekty ustaw ws. aborcji. "Kobiety nie mogą umierać"

Żukowska zapowiedziała również złożenie projektu "pozwalającego na depenalizację aborcji, pomocy w aborcji". - Dlaczego składamy dwa projekty? Dlatego, że będziemy szukać dla nich większości, szukać poparcia. Jesteśmy to winne naszym wyborczyniom, które głosowały nie tylko zresztą na Lewicę, ale to była wielka motywacja wyborcza tej ogromnej frekwencji - także wśród kobiet - głosowania na ugrupowania dotychczasowej opozycji demokratycznej, a już niedługo koalicji rządzącej - podkreśliła posłanka.

Jak wspomniała, projekt ws. depenalizacji zostanie złożony po raz drugi. - On jest nieco zmodyfikowany. W nim chodzi o to, żeby żadna koleżanka, przyjaciółka, partner, siostra, matka, ojciec, ktokolwiek, kto pomaga w aborcji potrzebującej osobie będącej w ciąży, nie był ciągany po sądach i wsadzany do więzienia. Chodzi o to, żeby także zdjąć ten lęk z lekarzy, żeby nie bali się ratować kobiet, które potrzebują aborcji. Kobiety, tak jak Iza, nie mogą umierać na porodówkach, dlatego że nie jest im udzielana pomoc wtedy, kiedy jej potrzebują. Po to jest ta ustawa - zwróciła uwagę Żukowska.

W poniedziałek po godzinie 12 rozpoczęło się inauguracyjne posiedzenie Sejmu X kadencji. Otworzył je marszałek senior Marek Sawicki (PSL), powołany przez prezydenta na tę funkcję. Podczas posiedzenia nowi posłowie złożą ślubowanie, wybrany zostanie marszałek Izby i wicemarszałkowie. W posiedzeniu weźmie udział prezydent Andrzej Duda, który wygłosi orędzie. Premier Mateusz Morawiecki złoży dymisję rządu.

PiS w wyborach do Sejmu zdobyło 194 mandaty, KO - 157; Trzecia Droga - 65; Nowa Lewica - 26; Konfederacja - 18.

