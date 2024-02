Nowe informacje o zdrowiu Ziobry. Będzie na listach do europarlamentu?

W przestrzeni publicznej pojawia się coraz więcej spekulacji na temat kandydatów, którzy mieliby znaleźć się na listach w wyborach do Parlamentu Europejskiego. Jednym z nazwisk, o którym mówiło się w kuluarach był Zbigniew Ziobro - ten miałby wystartować na Podkarpaciu. "Super Express" zapytał o sprawę polityków Zjednoczonej Prawicy.

Co z przyszłością Zbigniewa Ziobry?

- Zbyszek miał dostać wysokie miejsce na liście podkarpackiej, ale wszystko pokrzyżowała choroba - powiedział nieoficjalnie jeden z polityków Zjednoczonej Prawicy, cytowany przez tabloid.

"SE" przypominaj też, że w wyborach parlamentarnych 2023 Zbigniew Ziobro uzyskał wysokie poparcie wyborców, zdobywając tym samym sejmowy mandat. Po wyborach na jaw wyszło jednak, że były prokurator generalny i minister sprawiedliwości zmaga się z poważnym nowotworem. Z ostatnich doniesień dowiedzieliśmy się, że przechodzi on chemioterapię. Czeka go też ciężka operacja.

"Ziobro nie będzie uczestniczył w życiu politycznym"

Jacek Ozdoba, który blisko współpracował ze Zbigniewem Ziobro powiedział w rozmowie z "Super Expressem", że kandydatura szefa Suwerennej Polski "nie wchodzi w grę". - Pan minister Zbigniew Ziobro nie będzie kandydował w wyborach do europarlamentu - zapewnił.

- Pan minister do czasu powrotu do pełnego zdrowia nie będzie uczestniczył w życiu politycznym. Zbigniew Ziobro przechodzi w tej chwili bardzo poważne leczenie onkologiczne i na pewno ten rok będzie dla niego najważniejszy pod kątem zdrowotnym - powiedział Ozdoba.

Według "Super Expressu" do Parlamentu Europejskiego z list obozu Zjednoczonej Prawicy wystartują najpewniej Patryk Jaki i Beata Kempa. Warto jednak przypomnieć, że Wirtualna Polska ustaliła, że na Nowogrodzkiej powstał plan zmarginalizowania Suwerennej Polski w wyborach do europarlamentu.

Wybory do Parlamentu Europejskiego w 2024 roku odbędą się w okresie od 6 do 9 czerwca. Termin głosowania zatwierdzili ambasadorowie państw członkowskich przy UE. Tzw. wybory europejskie odbywają się co pięć lat, a ostatnie odbyły się w maju 2019 roku.

Źródło: Radio ZET/"Super Express"