Nowe informacje ws. Rady Gabinetowej. Chodzi o propozycję Tuska

Andrzej Duda zapowiedział zwołanie na 13 lutego Rady Gabinetowej w oświadczeniu, które wygłosił 1 lutego, dzień po swej decyzji o podpisaniu ustawy budżetowej na 2024 rok i zapowiedzi skierowania jej w trybie kontroli następczej do Trybunału Konstytucyjnego Julii Przyłębskiej. – To data nieprzypadkowa, związana z dwoma miesiącami od powołania nowego rządu – komentowała decyzję prezydenta w "Studiu PAP" minister w KPRP Małgorzata Paprocka.

– Są sprawy wykraczające poza okres kadencji każdej konkretnej władzy, a przekładające się na życie i bezpieczeństwo Polski, naszych obywateli. O takich sprawach prezydent chce mówić: o kluczowych inwestycjach związanych z rozwojem gospodarczym, infrastrukturalnym, ale oczywiście również z szeroko rozumianym bezpieczeństwem – powiedziała minister i dodała, że Andrzej Duda planuje poruszyć m.in. temat budowy Centralnego Portu Komunikacyjnego, energetyki atomowej, rozbudowy portów morskich oraz modernizacji armii.

Rada Gabinetowa będzie częściowo transmitowana w mediach

Prezydencka minister pytana była również, czy posiedzenie Rady Gabinetowej będzie transmitowane w mediach. W czwartek premier Donald Tusk mówił, że "byłby bardzo usatysfakcjonowany", gdyby jej posiedzenie było relacjonowane na żywo we wszystkich telewizjach.

– Zwyczajowo Rada Gabinetowa składa się z dwóch części: jawnej, z udziałem mediów, i tak jak Rada Ministrów - druga część już objęta jest ochroną informacji niejawnych, tak aby można było także o tych kwestiach szczerze porozmawiać. Tak zostało sformułowane zaproszenie [...] to absolutnie kontynuacja dotychczasowej praktyki – odpowiedziała. Dodała, że Pałac Prezydencki otwarty jest na obecność wszystkich mediów.

Dopytywana, czy transmisja ograniczy się tylko do krótkiego przywitania, czy pokazany zostanie fragment rozmowy, odparła, że "będzie to transmisja części rozmowy". – Mamy dwa tygodnie, będzie to kwestią uzgodnień z naszymi gośćmi – dodała.

Czym jest Rada Gabinetowa?

Radę Gabinetową tworzy rząd pod przewodnictwem prezydenta. Decyzję o zwołaniu Rady podejmuje wyłącznie głowa państwa. Stanowiska przedstawione podczas Rady Gabinetowej nie mają charakteru prawnie wiążącego. Rada zwoływana jest, gdy prezydent uzna dany problem za "sprawę szczególnej wagi".

Źródło: Radio ZET/PAP