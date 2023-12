Nowe ustalenia ws. ustawy wiatrakowej. "Osobista decyzja Donalda Tuska"

Nie milkną echa " afery wiatrakowej". Posłowie Koalicji Obywatelskiej i Polski 2050 gęsto tłumaczą się z kontrowersyjnych zapisów, a politycy PiS domagają się powołania komisji śledczej. Zgodnie z nieoficjalnymi ustaleniami Onetu pomysł nowej większości będzie wstrzymany. Interweniować miał sam Donald Tusk.

"Afera wiatrakowa" - o co chodzi?

Posłowie Koalicji Obywatelskiej i Polski 2050 złożyli w Sejmie projekt ustawy, w którym oprócz zapisów dotyczących cen energii znalazła się m.in. propozycja liberalizacji przepisów dotyczących budowy lądowych elektrowni wiatrowych. Autorzy chcą zwiększania udziału źródeł odnawialnych w krajowym miksie energetycznym, co ma być niezbędne m.in. dla obniżania kosztów energii dla odbiorców.

Według założeń projektu dopuszczalna odległość wiatraków od zabudowy wielorodzinnej to 300 metrów, a od domów jednorodzinnych - 400 metrów. Nowelizacja przewiduje też możliwość lokalizacji elektrowni wiatrowych w odległości 300 metrów od rezerwatów przyrody i parków narodowych. Fundacja Basta odnotowała zaś, że projekt zakłada ponadto zmiany w ustawie o gospodarce nieruchomościami "umożliwiające wywłaszczanie osób prywatnych w celu budowy elektrowni wiatrowych i innych inwestycji OZE, ponieważ po wejściu w życie projektu budowa inwestycji OZE będzie celem publicznym".

Kontrowersyjny pomysł tłumaczyły na antenie Radia ZET Barbara Nowacka z KO i Joanna Mucha z Polski 2050. - Nie rozumiem zupełnie paniki, która została wywołana, bo to jest projekt, który mrozi ceny energii. Jeśli chcemy mieć tanią energię, to musimy w końcu odblokować budowę wiatraków. Nie ma 300 metrów. Jest dokładna tabela, która dokładnie przelicza, gdzie będzie mógł stać wiatrak w stosunku do hałasu, który emituje - mowiła parlamentarzystka Trzeciej Drogi. Z kolei Nowacka zapewniła, że "żadnych wywłaszczeń nie będzie". - Jeśli można to tak zinterpretować, zadbamy o takie poprawki, żeby nie było wątpliwości - dodała.

Nieoficjalnie: ustawa wiatrakowa zostanie wstrzymana

Zapisy projektu ustawy podchwycili politycy Zjednoczonej Prawicy, aby oskarżyć nową większość sejmową o lobbowanie na rzecz niemieckiej gospodarki, a nawet o korupcję. O złożeniu wniosku do prokuratury regionalnej i CBA, "żeby te służby sprawdziły, kto stoi za projektem ustawy ws. cen energii", mówił minister edukacji Krzysztof Szczucki. - Przepisy tzw. ustawy wiatrakowej, forsowanej m.in. przez PO, są groźne nie tylko dla mieszkańców wsi ze względu na zapisy o możliwości wykupu ziemi. Tak PO spłaca lobbystom niemieckim ich poparcie dla tej partii w wyborach - ocenił z kolei były minister rolnictwa Robert Telus.

O wstrzymaniu tzw. ustawy wiatrakowej nieoficjalnie dowiedział się Onet, podkreślając, że ma to być osobista decyzja kandydata na premiera, Donalda Tuska. Z ustaleń dziennikarzy wynika również, że projekty poselskie nowej większości nie będą składane bez konsultacji z rządem i że jest to warunek szefa KO. Sprawa miała już zostać uzgodniona przez liderów nowej koalicji.

Źródło: Radio ZET/Onet