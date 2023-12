Noworoczne orędzie Donalda Tuska na żywo w TVP. "Po raz pierwszy od 10 lat"

O godzinie 20:00 w sobotę 30 grudnia rozpocznie się pierwsze po wielu latach przerwy przemówienie Donalda Tuska w TVP. Premier wygłosi noworoczne orędzie do narodu polskiego. Wcześniej Tusk napisał w mediach społecznościowych, że "niemożliwe stało się możliwe". "Dziś wieczorem moje orędzie noworoczne. Po raz pierwszy od dziesięciu lat. I to po polsku" - napisał.

Donald Tusk na żywo w TVP. Pierwszy raz od 10 lat

Telewizja Publiczna, która przez lata była tubą propagandową Prawa i Sprawiedliwości, nie dopuszczała Donalda Tuska do głosu na swojej antenie. Lider PO jako główny wróg Jarosława Kaczyńskiego był przedstawiany wyłącznie w negatywnym świetle. Kreowano go jako polityka na usługach Berlina i Brukseli, a w propagandowych materiałach wprost sugerowano, że ponosi on odpowiedzialność za większość problemów, które dotknęły Polskę.

Odpolitycznienie przesiąkniętych rządową propagandą mediów publicznych było jedną z czołowych obietnic składanych przez ugrupowania koalicyjne w kampanii wyborczej. Ostatecznie Sejm podjął uchwałę w sprawie przywrócenia ładu prawnego oraz bezstronności i rzetelności mediów, oraz Polskiej Agencji Prasowej. Akt wzywa Skarb Państwa do działań naprawczych.

Następnie resort kultury poinformował, że minister kultury i dziedzictwa narodowego Bartłomiej Sienkiewicz, jako organ wykonujący uprawnienia właścicielskie Skarbu Państwa, działając na podstawie przepisów Kodeksu spółek handlowych, odwołał 19 grudnia dotychczasowych prezesów Zarządów Telewizji Polskiej S.A., Polskiego Radia S.A. i Polskiej Agencji Prasowej S.A. i Rady Nadzorcze. Minister powołał nowe Rady Nadzorcze ww. Spółek, które powołały nowe Zarządy Spółek.

Źródło: Radio ZET