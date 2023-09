Nowy plan PiS. Tak Kaczyński chce "wywołać zamieszanie" na opozycji

Wybory parlamentarne już 15 października. Oznacza to, że ostatnie tygodnie kampanii wyborczej będą wyjątkowo gorące. Sztaby będą chciały na różny sposób wywołać zamieszenie w szeregach swoich przeciwników. Temu mógł służyć np. ostatni ruch Jarosława Kaczyńskiego.

Kaczyński uderzył w Trzaskowskiego. "Skrajny lewicowiec"

Prezes PiS, który dotychczas atakował głównie lidera PO Donalda Tuska, po raz pierwszy w tej kampanii uderzył w Rafała Trzaskowskiego. Sugerował, że w Platformie jest plan, by "wymienić" kandydata na premiera, a ma nim być właśnie prezydent Warszawy. - Nie dajcie się nabrać, to jest dokładnie to samo, a można nawet powiedzieć, że jeszcze gorzej. Z wielkiej ulewy pod rynnę - mówił Kaczyński podczas wiecu w Elblągu.

Przypomniał też kampanię przed wyborami prezydenckimi, gdy Koalicja Obywatelska w ostatniej chwili wymieniła Małgorzatę Kidawę-Błońską właśnie na Trzaskowskiego. W innym fragmencie wystąpienia nazwał włodarza stolicy "skrajnym lewicowcem". "Stoi za tym konkretny cel: wywołanie zamieszania w szeregach opozycji, zdezorientowanie wyborców PO i wzbudzenie jeszcze większej niechęci elektoratu PiS do Trzaskowskiego, co ma podkręcić mobilizację" - czytamy w artykule Wirtualnej Polski.

WP zbadała temat u źródła i według jej ustaleń nie ma w KO realnie rozważanego pomysłu wystawienia kandydatury Trzaskowskiego na szefa rządu. Tym w oczach polityków największej formacji opozycyjnej wciąż jest Tusk. Słowa prezesa nazywają "kłamliwymi". A co o tym wszystkim sądzi sam zainteresowany?

Trzaskowski odpowiedział na słowa prezesa. "To dla mnie zaszczyt"

- Niezręcznie mi komentować słowa prezesa Kaczyńskiego, bo bardzo chętnie zapomniałbym o nim i jego dworze jako jakimkolwiek punkcie odniesienia - przyznał Trzaskowski w rozmowie z Wirtualną Polską. Jego zdaniem Kaczyński "nie ma pojęcia, wygląda Warszawa", bo "od dawna nie dał sobie szansy, by się po niej przespacerować" i "ogląda ją zza szpalerów policji ze swojej rezydencji". Odniósł się także do "oskarżeń" o lewicowość.

Miasto, w którym zapewnia się darmowe żłobki, w którym nie ma przyzwolenia na bicie pałkami dziewczyn przez policję, istnieje dostęp do in-vitro, nie ma cenzury kultury, wspiera się organizacje pozarządowe i chroni się słabszych i mniejszości, to miasto otwarte, tolerancyjne i europejskie, a nie miasto lewicowe. A pan prezes buduje Polskę tylko dla tych, którzy myślą tak jak on - Rafał Trzaskowski

Zaznaczył, że on i jego ekipa budują Warszawę "dla wszystkich, także dla prezesa". A co z aluzją Kaczyńskiego, zestawiającą Trzaskowskiego z Tuskiem? - Postawienie mnie w jednym szeregu z Donaldem Tuskiem jako zagrożenia dla XIX-wiecznych wizji pana prezesa, podszytych strachem, paranoją i brakiem zrozumienia otaczającej go rzeczywistości, to niewątpliwie zaszczyt - podsumował prezydent Warszawy.