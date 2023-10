Nowy rząd po wyborach. Jakie są możliwe scenariusze, kiedy poznamy nowego premiera?

Opozycja ma większość mandatów w Sejmie, mimo że to Prawo i Sprawiedliwość uzyskało najlepszy wynik w wyborach parlamentarnych 2023 - wynika ze wstępnych danych sondażowych. Do oficjalnego ogłoszenia nowego rządu pozostało jeszcze trochę czasu. Jakie są możliwe scenariusze tego, co może wydarzyć się po wyborach?