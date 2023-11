Nowy rząd. Zaskakujące słowa Jarosława Kaczyńskiego. Odpowiedział krótko

W poniedziałek na inauguracyjnych posiedzeniach Sejm i Senat wybrał marszałków, wicemarszałków i sekretarzy obu Izb. Kandydatka PiS na wicemarszałka Sejmu Elżbieta Witek nie uzyskała większości. W Senacie poparcia nie zyskał kandydat PiS na wicemarszałka Marek Pęk.

We wtorek natomiast Kamila Gasiuk-Pihowicz (KO), Robert Kropiwnicki (KO), Tomasz Zimoch (Polska 2050) i Anna Maria Żukowska (Lewica) zostali wybrani przez Sejm do Krajowej Rady Sądownictwa. Sejm odrzucił za to cztery kandydatury zgłoszone przez PiS. Byli to: Marek Ast, Bartosz Kownacki, Kazimierz Smoliński i Arkadiusz Mularczyk. Wszyscy czterej zasiadali dotąd w KRS z ramienia Sejmu.

Jarosław Kaczyński zapytany o nowy rząd Mateusza Morawieckiego

Prezydent Andrzej Duda powierzył misję tworzenia nowego rządu premierowi Mateuszowi Morawieckiemu. We wtorek rano w rozmowie z Radiem Plus rzecznik rządu Piotr Müller został zapytany o tę kwestię. Jak powiedział, misją Morawieckiego jest "przedstawienie alternatywy dla tej koalicji, która w tej chwili podpisała ogólne stwierdzenia dotyczące realizacji swojego programu".

Dopytywany, kiedy można się spodziewać przedstawienia prezydentowi proponowanego składu rządu, Müller przypomniał, że Morawiecki ma na to 14 dni. - Obstawiam, że będzie to między 12. a 14. dniem tego terminu - ocenił.

- Chcemy, by skład tego rządu różnił się od obecnego. Natomiast co do konkretnego składu, to będziemy mówić, gdy zostanie już sformułowany. Natomiast nie będzie na pewno tożsamy z rządem, który w tej chwili funkcjonuje - zapewnił.

O skład nowego rządu zapytano także Jarosława Kaczyńskiego. Fragment zarejestrowany na sejmowym korytarzu opublikowano na profilu programu "Szkło kontaktowe" na platformie X (Twitter).

- Panie prezesie, wejdzie pan do nowego rządu premiera Morawieckiego, który ma właśnie formować nowy rząd? - pytał Jarosława Kaczyńskiego reporter TVN24.

Jarosław Kaczyński chwilę się namyślał, po czym odpowiedział: - Nikt mi tego nie proponował.

Źródło: Radio ZET/PAP/TVN24