Wybory parlamentarne już 15 października. Sztaby wszystkich komitetów wykorzystują ostatnie dni kampanii wyborczej, aby przekonać do siebie wyborców lub zniechęcić tych niezdecydowanych. Jaki cel zamierza osiągnąć PiS, które w sobotę rano opublikowało kolejny spot?

"Koalicja chaosu". Morawiecki straszy w nowym spocie PiS

W nagraniu występuje premier Mateusz Morawiecki. Obiecuje w nim, że partia rządząca zapewni Polakom lepsze życie, gwarantując m.in. niższy wiek emerytalny oraz zakaz wyprzedaży majątku. Zaraz później wymienia większość przeciwników politycznych, zarzucając im chęć doprowadzenia do chaosu w państwie.

- Inicjatywa Polska, Platforma Obywatelska, Partia Zielonych, Polska 2050, Unia Europejskich Demokratów, PSL, Partia Razem, Nowa Lewica. Wiecie co to za lista? To przepis na chaos. Na koalicję chaosu. Ośmiu prezesów, osiem różnych programów, osiem partii. To przepis na to, żeby Polska stanęła na lata w miejscu, pogrążyła się w letargu - mówił szef rządu w spocie. Jak dodał, "wrócą problemy, bezrobocie, umowy śmieciowe, praca za 5 zł".

- Jest lepszy plan. Życie, jak na Zachodzie, bez tych wszystkich emigranckich problemów z Zachodu. To niższy wiek emerytalny. To zakaz wyprzedaży majątku, to ochrona Polski przed przymusową relokacją. Tylko Prawo i Sprawiedliwość może powstrzymać koalicję chaosu. 15 października tylko PiS - oświadczył premier Mateusz Morawiecki.

Warto podkreślić, że szef rządu w swojej wyliczance nie zawarł Konfederacji, o której spekuluje się, że w przypadku, gdyby PiS nie miał po wyborach samodzielnej większości, mogłaby zawrzeć sojusz z Nowogrodzką. Premier "oszczędził" też Bezpartyjnych Samorządowców, który na poziomie lokalnym - np. na Dolnym Śląsku - wchodzą w koalicję z PiS.

Być może retoryka rządzących wynika z faktu, że według ostatnich sondaży to właśnie potencjalny sojusz Koalicji Obywatelskiej, Lewicy i Trzeciej Drogi może mieć przewagę w Sejmie w następnej kadencji. Np. w sondażu Kantar dla "Faktów" TVN i TVN24 opozycja mogłaby liczyć na łącznie 244 mandaty.