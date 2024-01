Nowy wpis na koncie Wąsika. "Zjedz snickersa i przestań gwiazdorzyć"

Na koncie Macieja Wąsika na Twitterze pojawił się wpis, w którym poinformowano, że został on przewieziony do zakładu karnego w Przytułach Starych. Przekazano też, że kontynuuje on protest głodowy. Pod wpisem zaroiło się od komentarzy, zarówno osób, które krytykują, jak i tych, którzy wstawiają się za politykiem Prawa i Sprawiedliwości.