Nowy zespół pod wodzą Morawieckiego. Wiadomo, czym będzie się zajmował

We wtorek około godziny 12:00 rozpocznie się pierwsze posiedzenie Zespołu Pracy dla Polski, którego przewodniczącym jest były szef rządu Mateusz Morawiecki. Interia podaje, że na początek zespół zajmie się tematem Centralnego Portu Komunikacyjnego.

Zespół Pracy dla Polski pod wodzą Morawieckiego

Zespół powołany przez Prawo i Sprawiedliwość spotka się w Centrum Konferencyjnym Zielna w Warszawie. Decyzja o tym, że to CPK będzie pierwszą sprawą, którą zajmie się zespół pod wodzą Mateusza Morawieckiego zapadła w związku z przeświadczeniem polityków PiS o wygaszeniu tego projektu przez nowy rząd.

Warto w tym momencie przypomnieć słowa Macieja Laska, nowego pełnomocnika CPK, który zapewniał, że rząd nie ma takich planów. - Nie kasujemy CPK, bo gdybyśmy chcieli, to byłaby prosta sprawa. Chcemy z tego projektu uratować co się da - powiedział.

Spotkania będą "co najmniej raz w tygodniu"

Okazuje się, że zespół prowadzony przez Morawieckiego planuje naprawdę dużo pracy. Z założeń wynika bowiem, że ma się spotykać przynajmniej raz w tygodniu, a każde posiedzenie będzie dotyczyło innego tematu. Politycy PiS zaangażowani w projekt mówią Interii, że "tematy będą dotyczyć zarówno pilnowania spraw jak i projektów kluczowych dla PiS, ale także kwestii bieżących i wywiązywania się nowego rządu ze złożonych obietnic".

- Tam się będą pojawiać różne pozytywne tematy. Tematy na przyszłość. Ten pierwszy, który będziemy analizować już we wtorek to właśnie Centralny Port Komunikacyjny. Pokażemy bardzo dokładnie jego zalety i korzyści z niego płynące dla wszystkich Polaków. Korzyści finansowe i wszelkie inne. Właśnie po to, aby uświadomić Polakom, żeby nie dali zabrać tego skarbu - informował Mateusz Morawiecki.

Morawiecki przejmie władzę w PiS?

Wiadomo też, że zespół ma generować raporty czy też projekty ustaw, które trafią później do Sejmu. Już na pierwszym posiedzeniu mają pojawić się najważniejsi politycy Prawa i Sprawiedliwości - Jarosław Kaczyński, Marcin Horała czy Piotr Müller.

Zespół Pracy dla Polski jest też szansą dla Mateusza Morawieckiego, który wzmacnia swoją pozycję w PiS. Były premier deklarował, że jeśli Jarosław Kaczyński usunie się w cień, to on chciałby przejąć władzę w partii w 2025 roku.

Źródło: Radio ZET/Interia