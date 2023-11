O tę kwestię pokłócą się w koalicji? "Koledzy mają opory. My tego nie odpuścimy"

Wiceprzewodnicząca Lewicy Joanna Scheuring-Wielgus powiedziała w środę w Radiu ZET, że umowa koalicyjna prawdopodobnie będzie gotowa w piątek. Odniosła się do słów Włodzimierza Czarzastego, który powiedział w mediach, że "aborcja na żądanie w tym Sejmie nie przejdzie". - My jako Lewica mamy cały czas to samo zdanie w tej kwesti - powiedziała.

Aborcja? Scheuring-Wielgus: "My jako Lewica tego nie odpuścimy"

- Są koledzy z Polski 2050 i PSL, którzy mają opory. Ja sobie zobaczę, kto jest w klubie PSL, w klubie Hołowni, kto jest za liberalizacją prawa aborcyjnego. Może się okazać, że jest więcej osób za liberalizacją prawa aborcyjnego, niż teraz sobie przypuszczamy - komentowała wiceprzewodnicząca Lewicy w programie "Popołudniowy Gość Radia ZET".

- Może się okazać, że tych osób, które mogą zagłosować za tą ustawą, są dwie, trzy, cztery. I z tymi osobami po prostu trzeba usiąść do stołu i pogadać, i je przekonać. Jeżeli będzie taka sytuacja, to ja osobiście z Kotulą, Dziemianowicz-Bąk, Biejatową usiądziemy do stołu. Weźmiemy organizacje pozarządowe kobiece i przekonamy te osoby - zapowiedziała.

- Nie będziemy się zniechęcać tylko dlatego, że za pierwszym razem ta ustawa zostanie odrzucona i prezydent nam ją zawetuje. Złożymy ją drugi raz, jeżeli drugi raz zawetuje, zrobimy dokładnie to samo. W Argentynie nasze koleżanki robiły to 9 razy i w końcu doprowadziły do tego, że nastąpiła liberalizacja prawa aborcyjnego. I ja też się na taki długi marsz piszę, i my jako Lewica tego nie odpuścimy – zadeklarowała wiceprzewodnicząca Lewicy.

