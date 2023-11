"O Tusku było za dużo". Polityk PiS przyznaje się do błędów w kampanii

W PiS trwają rozliczenia i analizy po wyborach parlamentarnych. Choć partia Jarosława Kaczyńskiego formalnie odniosła w nich zwycięstwo, to jednak patrząc na rozkład mandatów, to dotychczasowa opozycja (KO, Lewica, Trzecia Droga) będzie miała w nowej kadencji większość sejmową.

Na Nowogrodzkiej wciąż mają jednak nadzieję, że - mimo braku aż 37 głosów do większości - to im prezydent Andrzej Duda powierzy misję tworzenia nowego rządu. - Trzeba żyć nadzieją do ostatniej chwili. Powinniśmy podjąć tę próbę - mówił w rozmowie z Polsat News Stanisław Karczewski.

Senator PiS: były momenty, gdy o Tusku było za dużo

Senator PiS zdobył się jednak na słowa krytyki pod adresem swojego obozu politycznego. Jego zdaniem partia była "chyba zbyt nastawiona na swój elektorat", a w trakcie kampanii wyborczej "były momenty, kiedy o Tusku było za dużo".

- Byliśmy mniej skierowani do niezdecydowanego elektoratu. Ten poszedł do Trzeciej Drogi. Zabrakło oferty dla młodych ludzi, chociaż mamy taką ofertę. Powinniśmy zachęcić młodych. Niezdecydowani to bardzo różnorodna grupa i dla tej grupy trzeba mieć różnorodny przekaz, nie tylko krytyki, ale również oferty - przyznał.

Karczewski zwrócił uwagę, że poparcie dla PiS znacząco spadło (poniżej 40 proc. - i już nie wróciło do tego pułapu) po wyroku Trybunału Konstytucyjnego ws. aborcji z października 2020 roku. - Pamiętamy doskonale, co działo się po orzeczeniu TK. Wtedy straciliśmy poparcie i tego poparcia już nie odzyskaliśmy - ocenił, dodając, że ruch ten był "z politycznego punktu widzenia błędem".

Źródło: Radio ZET/Polsat News