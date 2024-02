Obajtek i Kurski do Brukseli? W PiS się zagotowało. "Dlaczego mamy ustępować milionerom?"

Niedawno pisaliśmy o tym, że w zaplanowanych na czerwiec wyborach do Europarlamentu wystartować mają Mariusz Kamińskim i Maciej Wąsik. Jednak jak wynika z sondażu dla "Super Expressu", aż 79 proc. ankietowanych uważa, że ew. start byłych posłów PiS - skazanych prawomocnymi wyrokami za działania wokół afery gruntowej i uniewinnionych przez prezydenta - to zły pomysł.

Obajtek i Kurski do Europarlamentu? W PiS wrze

To jednak niejedyne potencjalne kandydatury z list PiS do PE, który wywołują kontrowersje. Jak ustaliła Wirtualna Polska, o mandaty w Brukseli i Strasburgu mają też powalczyć zdymisjonowany niedawno prezes PKN Orlen Daniel Obajtek oraz były szef TVP Jacek Kurski.

Przypomnijmy, że o starcie byłych szefów Orlenu i TVP rozmawali w jednym z niedawnych odcinków podcastu Radia ZET "Podejrzani Politycy" Radosław Gruca i Błażej Makarewicz.

Obajtek ma kandydować z Podkarpacia, Kamiński z Lubelszczyzny, a Wąsik z Mazowsza. W przypadku Kurskiego okręg nie jest jeszcze znany, ale jak czytamy w artykule - "bardzo się stara o biorące miejsce" i "ma na to duże szanse".

Wiadomo jedynie, że w tej sprawie rozmawia bezpośrednio z Jarosławem Kaczyńskim i tylko między nimi dwoma zapadnie ostateczna decyzja odnośnie startu byłego prezesa telewizji państwowej. W szeregach PiS jednak wrze.

- Jeśli oni [Kamiński i Wąsik - red] będą twarzami naszej kampanii, to mobilizacja wyborców drugiej strony będzie olbrzymia. A trzecie z rzędu przegrane wybory to katastrofa dla PiS i konieczność przebudowy naszego obozu. W konsekwencji grozi nam nawet rozpad - przyznał w rozmowie z WP ważny polityk PiS. I nie jest w tym odosobniony. Inny z działaczy, ten "młodszej" generacji: - Z jakiej racji oni mają kandydować? Z czym mieliby pójść do Brukseli? Jakie kompetencje za nimi stoją, co oni wiedzą o polityce europejskiej? Nawet języków nie znają. O czym my mówimy?

"Dlaczego mamy ustępować milionerom?"

Podobne oburzenie wywołują kandydatury Obajtka i Kurskiego. - Dlaczego mamy ustępować milionerom, którzy nie potrzebują złotych szalup? - pyta inny z działaczy partii. - Jarosław przyznał, że każdy sam ma się zatroszczyć o finansowanie własnej kampanii. Obajtek i Kurski mają za co ją robić, a reszta? Co to jest za sprawiedliwość? Skąd brać kasę, jak część z nas sporo włożyło w poprzednie wybory? - zastanawia się kolejny polityk PiS, którego przepytała WP.

Daniel i Jacek otworzą listę milionerów z PiS. Zarobili, nic nie muszą, to chcą wrócić do polityki. A przy okazji Obajtkowi zależy na immunitecie - polityk PiS w rozmowie z WP

I jeszcze jeden niezadowolony działacz PiS: - To nie podoba się w partii. Ludzie latami za kiepskie pieniądze użerali się w Sejmie, harowali w kampaniach za nic, wielu czekało na swój moment. A teraz na złotych spadochronach chcą wrócić panowie prezesi.

- Nazwiska Obajtka i Kurskiego "żrą" elektorat antypisowski. Napędzają go. Podobnie jest z Ziobrą, Wąsikiem i Kamińskim. To czerwone płachty na wyborców Platformy i "normalsów", którzy mogliby nas poprzeć. Ich start oznacza wyższą frekwencję, która w wyborach do europarlamentu sprzyja liberałom. Mobilizacja wyborów obecnej władzy może nas zmiażdżyć - ocenił kolejny z rozczarowanych rozmówców.

Stronnicy Obajtka i Kurskiego: przecież to żadni spadochroniarze

W artykule WP wypowiedzieli się także stronnicy byłych szefów Orlenu i TVP. Zdaniem jednego z nich to właśnie państwowi giganci, swoim dosypywaniem pieniędzy, obniżaniem opłat za benzynę, a z drugiej strony medialną propagandą "robili kampanię PiS". To miałoby świadczyć o długu wdzięczności, jaki Nowogrodzka ma mieć u Obajtka i Kurskiego.

Inny ze stronników dodał, że wyżej wspomniani "to żadni spadochroniarze". - Przecież oni są rdzennymi pisowcami. Krew z krwi, kość z kości - argumentował.

Źródło: Radio ZET/Wirtualna Polska