Obajtek mówił o honorze. Eksperci: Złamał słowo, by otrzymać wielkie pieniądze

Daniel Obajtek został w czwartek odwołany z Zarządu Orlen S.A. Decyzją zarządu, pozostanie na stanowiska do 5 lutego 2024 roku. Wcześniej w progamie "Gość Radia ZET" Daniel Obajtek mówił, że "oddał się do dyspozycji Rady Nadzorczej w zakresie sprawowanej funkcji".

- Dziś jest Rada Nadzorcza. Oddałem się w dyspozycję Rady. Sądzę, że dziś pewne ustalenia będą w tym zakresie. Oddałem się do dyspozycji – zapowiadał w Radiu ZET, jeszcze prezes Orlenu Daniel Obajtek. – To jest sprawa honorowa – dodał.

Chytry plan Daniela Obajtka. Chodziło o ogromne pieniądze

Należy przypomnieć, że jeszcze przed wyborami parlamentarnymi Daniel Obajtek mówił, że jeśli PiS straci władzę, sam odejdzie z Orlenu. - Sam odejdę, nie będzie trzeba mi dziękować. Mam swój honor i mam swoją godność - powiedział. Za tą deklaracją nie poszły jednak czyny - koalicja 15 października wygrała z PiS, a Obajtek pozostał na stanowisku jeszcze przez kilka miesięcy.

Dziennikarze ekonomiczny z portalu Business Insider zapytali o tę sprawę Krzysztofa Łyszyka, radcę prawnego. Ten stwierdził, że wszystko było części "chytrego planu Daniela Obajtka, który utrudni zablokowanie wypłaty odprawy". - Gdyby sam wypowiedział kontrakt, straciłby prawo do odprawy. Podobny scenariusz byłby, gdyby odwołała go nowa rada nadzorcza - powiedział.

- Gdyby Daniela Obajtka z funkcji prezesa Orlenu odwołała nowa rada nadzorcza, powołana na walnym zgromadzeniu zwołanym na 6 lutego, to mogłaby w uzasadnieniu wskazać, że robi to np. z powodu utraty zaufania czy pojawiających się podejrzeń. Wówczas wypłata odprawy byłaby pod znakiem zapytania - dodał. Warto zauważyć, że odprawa, na którą może najpewniej liczyć teraz Daniel Obajtek wynosi od 630 tys. do nawet miliona złotych.

"Gdyby poczekał, zapewne straciłby prawo do odprawy"

Podobnego zdania jest prof. Michał Romanowski. - Gdyby sam zrezygnował z funkcji, czyli podał się do dymisji, odprawa by mu nie przysługiwała. Gdyby poczekał na decyzję nowo powołanej rady nadzorczej, też zapewne straciłby do niej prawo - mówił.

- Nie podał się do dymisji, nie zrezygnował sam, ale dał sygnał radzie nadzorczej, że jest gotowy odejść. Nie chciał być odwołany przez nową radę nadzorczą - dodał prof. Romanowski. Wyjaśnił, że w kontraktach menadżerskich zawarty jest zwykle zapis, który nie przewiduje tzw. świadczeń stabilizacyjnych w takiej sytuacji.

Źródło: Radio ZET/Business Insider/Dziennik.pl