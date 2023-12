Obrady Sejmu będą wyglądały zupełnie inaczej. Przełomowa decyzja Hołowni

Szymon Hołownia wznowił obrady Sejmu X kadencji w środę o godz. 9 rano. Na początku posłowie PiS oraz ministrowie rządu Mateusza Morawieckiego zgłaszali szereg wniosków formalnych, aby zabrać głos poza porządkiem obrad. Hołownia wyszedł więc z propozycją wprowadzenia istotnej zmiany, która w jego ocenie usprawni pracę Sejmu.

- Ja rozumiem istotę wniosków formalnych, że to jest ten moment, kiedy możemy wypowiedzieć się w palących dla siebie sprawach. Zaproponuję prezydium, żebyśmy na początku każdego dnia obrad mieli oświadczenia klubów i koła w sprawach bieżących - powiedział marszałek.

Hołownia o zmianie w pracach Sejmu

Jak dodał, dzięki temu każdy będzie mógł zabrać głos “w tych palących sprawach, a nie twierdzić, że wnioskiem formalnym jest coś, co wnioskiem formalnym nie jest”. - Myślę, że to mogłoby usprawnić nasze procedowanie. Taką propozycję złożę, bo widzicie państwo to zamienia się w debatę tematyczną, którą możemy mieć jako osobny punkt porządku dziennego - skomentował sytuację w Sejmie.

Na początku obrad w środę ślubowanie złożyła Karolina Bućko, która w ubiegłym tygodniu została powołana na członkinię Państwowej Komisji ds. Pedofilii. W czwartek posłowie wybiorą przewodniczącego. W porządku obrad 6 grudnia jest też m.in. ustawa o zamrożeniu cen energii i nowelizacją przepisów o funkcjonowaniu górnictwa.

Przedszkole i żłobek w Sejmie. Nowy pomysł marszałka Hołowni

We wtorek na konferencji prasowej Szymon Hołownia przedstawił propozycję, aby w Sejmie znalazło się miejsce dla dzieci posłów i posłanek. Nawiązał w tym kontekście do zdjęcia swojej córki z gabinetu marszałkowskiego, które opublikował w mediach społecznościowych. - Moja córka 2-letnia Ela próbowała dowieść, że opanowała już stawianie na głowie, w takim stopniu, jaki wystarczy do tego, żeby funkcjonować w tej izbie. Zestawiane ono było ze zdjęciem pani poseł [Aleksandry – red.] Gajewskiej, która z dzieckiem na sali obrad ostatnio też była. Komentarze były bardzo różne w tej sprawie. A nie chciałbym i chyba nikt z nas by nie chciał, żeby ktokolwiek kwestionował to, że posłanka czy poseł może z dzieckiem przyjść do Sejmu również wtedy, kiedy trwają tutaj obrady wysokiej izby. Po to jesteśmy matkami i ojcami, żeby zajmować się naszymi dziećmi wtedy, kiedy tego potrzebują - stwierdził.

Hołownia poinformował, że rozważa zorganizowanie w Sejmie opieki nad dziećmi posłów i posłanek. Marszałek poprosił szefa kancelarii Sejmu Jacka Cichockiego, żeby rozesłał w tej sprawie pytanie do klubów parlamentarnych i koła. - Później zapytamy też pracowników, zobaczymy jaka jest skala, bo chcielibyśmy pomyśleć nad organizacją opieki nad dziećmi posłów i posłanek w dniach posiedzeń, w dniach bezpośrednio poprzedzających wtedy, kiedy pracują komisje - mówił Hołownia.

- Myślę, że jesteśmy w stanie taki rodzaj tymczasowego przedszkola posiedzeniowego, klubiku dziecięcego zorganizować na poziomie żłobka i na poziomie przedszkola - podkreślił. - Myślę, że powinniśmy być na to otwarci. Myślę, że to miejsce na tym zyska, jeżeli będziemy sobie stale przypominali dla kogo to robimy - mówił. Hołownia przekazał, że propozycja zostanie skonsultowana z klubami i kołem poselskim w najbliższych dniach.

Źródło: Radio ZET