Oburzające słowa senatora Kwiatkowskiego. Drwił, że PiS wygrało w Tworkach

Krzysztof Kwiatkowski wywołał spore oburzenie internautów po tym, jak w rozmowie z portalem Goniec.pl drwił, że PiS wygrało wybory w szpitalu psychiatrycznym. - Tam PiS po prostu odniosło miażdżące zwycięstwo - podkreślał.

- PiS tam dostało 109 głosów i absolutnym liderem wyborców z Tworek okazał się Mariusz Błaszczak, który dostał ponad 70 głosów z tej listy. Cała opozycja dostała dużo mniej od PiS. Lider Koalicji Obywatelskiej Jan Grabiec dostał tylko 14 głosów - wyliczał senator.

Krzysztof Kwiatkowski drwił, że PiS wygrało w szpitalu psychiatrycznym

Kwiatkowski mówił, że "kandydatka PiS Barbara Socha dostała ponad 100 głosów i okazała się absolutną perełką w tej komisji wyborczej". - Michał Kamiński, wicemarszałek, który się chwali tym, że dostał prawie 200 tys. głosów, odniósł tam absolutną, sromotną, katastrofalną porażkę. Dostał nawet nie połowę tych głosów, co dostała kandydatka z PiS - tłumaczył polityk opozycji.

- Trzeba po prostu powiedzieć, że tam (w Tworkach - red.) wyborcy widzą więcej, zauważają pewne rzeczy, których wyborcy zwykłych komisji wyborczych nie zauważyli - ironizował w rozmowie Kwiatkowski.

Słowa senatora oburzyły wielu internautów, którzy wytknęli mu, że taka wypowiedź to pokaz pogardy i braku szacunku dla osób cierpiących na zaburzenia psychiczne. "Pan senator Kwiatkowski powinien przeprosić za te drwiny. Żarty z osób z zaburzeniami? Litości. To jest nie do przyjęcia" - napisała dziennikarka Żaneta Gotowalska-Wróblewska z Wirtualnej Polski.

Senator przeprasza: moja wypowiedź nie powinna mieć miejsca

"Byłoby dobrze, żeby senator Kwiatkowski przeprosił za swoje żałosne pitolenie" - skomentował z kolei Michał Danielewski z OKO.press.

Ostatecznie senator Krzysztof Kwiatkowski wycofał się ze swoich słów i opublikował przeprosiny. "Moja wypowiedź dotycząca wyników wyborów w szpitalu psychiatrycznym nie powinna mieć miejsca. Serdecznie za nią przepraszam" - napisał na Twitterze (X).

Źródło: Radio ZET/ Twitter (X)/ Goniec.pl