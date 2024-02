Trump: "Będę zachęcał Rosję do atakowania państw NATO". Może to jest właściwy temat na Radę Gabinetową, Panie Prezydencie (Duda - red.) ? - zapytał w niedzielę w sieci premier Donald Tusk. Prezydent Andrzej Duda odniósł się do wspomnianych słów Trumpa, który zapowiedział, że – gdyby został ponownie prezydentem USA – będzie zachęcał Rosję do takich działań, jeśli kraje Sojuszu nie wypełniają swoich zobowiązań finansowych.