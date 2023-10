Obwodowa komisja sparaliżowana. "Oczekujących liczy się w tysiącach"

Frekwencja wyborcza w wyborach parlamentarnych w 2023 roku jest rekordowa – wynika z najnowszych danych PKW. Do wielu lokali ustawiły się długie kolejki wyborców, pojawiły się więc obawy, że nie wszyscy zdążą oddać głos.

Radio Kraków donosi, że doszło do paraliżu w komisji obwodowej nr 124 w 7 LO Krakowie. “Do listy wyborców dopisano studentów, zakwaterowanych w akademikach po sąsiedzku. Kolejka jest tak duża, że ludzie boją się, że nie zdążą zagłosować. Oczekujących liczy się w tysiącach” - napisała na Twitterze dziennikarka Radia Kraków Dominika Kossakowska.

Paraliż w komisji obwodowej nr 124 w Krakowie. PKW odpowiada

Reporter Radia ZET Przemek Taranek porozmawiał na miejscu z oczekującymi studentami. - To nasze pierwsze wybory są. Dwie godziny czekania. Bardzo dobrze, że ludzie się angażują - powiedzieli. Jedna ze studentek powiedziała, że z koleżanką czekała aż trzy godziny i raz zrezygnowały, ale wróciły i w końcu udało im się zagłosować.

Przewodniczący PKW Sylwester Marciniak na konferencji o godz. 18:30 uspokajał, że każdy będzie miał możliwość oddania głosu. - Takie sytuacje zachodziły w przeszłości. Wówczas Państwowa Komisja Wyborcza uznawała, że te osoby, które stawią się do godz. 21, mają prawo oddać głos. Wówczas jeden z członków komisji pójdzie na koniec kolejki, żeby te osoby, które czekają, oddały swój głos - mówił Marciniak. Dodał, że urny są otwierane dopiero po oddaniu ostatniego głosu.

Z kolei Szefowa Krajowego Biura Wyborczego Magdalena Pietrzak, odnosząc się do “paraliżu” w obwodowej komisji nr 124 w Krakowie, wyraziła przypuszczenie, że doniesienia o “tysiącach” osób stojących w kolejkach mogą być przesadzone. Przyznała jednak, że takie sytuacje mogą się zdarzać. - W gruncie rzeczy we wszystkich większych komisjach, gdzie są większe obwody, są kolejki. Tutaj być może jest podobnie. Teoretycznie dla studentów powinny być utworzone odrębne obwody i wtedy nie ma takiego problemu. Być może chciano sobie ułatwić życie, żeby nie tworzyć ich w domu studenckim - zastanawiała się Pietrzak, powtórzyła jednak, że wszyscy, którzy przybędą do lokalu wyborczego, nawet jeśli będą stali przed nim o godz. 21, będą mogli oddać głos.

Wybory parlamentarne 2023. Możliwa rekordowa frekwencja

Pietrzak została też zapytana, czy w innych miejscach w Polsce dochodziło do takich sytuacji, jak w komisjach obwodowych w Krakowie, w których zostały zapełnione urny i trzeba było dowieźć karty. - Nie mamy w tej chwili takich informacji. Przyznam, że jesteśmy zalewani mailami ws. kart referendalnych i być może takie informacje były i gdzieś mi umknęły. Na pewno była taka sytuacja w okręgowej komisji w Krośnie. Tam był uruchamiany dodatkowy druk kart do głosowania, bo była tak duża liczba chętnych. To wydarzyło się już w godzinach wczesnopopołudniowych - odpowiedziała Pietrzak.

Szefowa KBW dodała, że komisje mają rezerwy kart. - Z przepełnionymi urnami podobnie. Takie sytuacje się rzeczywiście zdarzają i to też mamy w wytycznych. W momencie, gdy urny się zapełniają na tyle, że widać, że będzie problem, komisja ma obowiązek powiadomić urząd gminy, który w tym czasie ma dowieźć kolejną urnę, żeby nie było momentu takiego, w którym nie będzie gdzie tych kart do głosowania wrzucić. Zaklejają dotychczasową urnę, plombują i otwierają kolejną - wyjaśniła.