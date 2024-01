"Odpowiedź rodem z serialu 1670". Kuriozalne starcie Giertycha z Matczakiem

W piątek 12 stycznia na Twitterze doszło do ciekawej wymiany zdań pomiędzy Romanem Giertychem a popularnym prawnikiem prof. Marcinem Matczakiem. Wszystko zaczęło się od obszernego wpisu tego drugiego, w którym opisał swoje wrażenia na temat tego, co dzieje się obecnie w kraju.

Matczak o Kamińskim i Wąsiku. "Polska jest mentalnie w latach 2005-2007"

"Wojna polsko-polska toczy się między dość wąskimi grupami ok. 15% skrajnych zwolenników głównych partii po każdej ze stron. To oni są najbardziej zaciekli, to oni robią najwięcej krzyku i eskalują konflikt" - zaczął Marcin Matczak.

W dalszej części swojego wpisu Matczak przytoczył badania, zgodnie z którymi "pośrodku jest zmęczona wspólnota". "Ta wspólnota zastanawia się, dlaczego Polska w 2024 roku jest mentalnie w latach 2005-2007 - opinia publiczna zajmuje się sprawą Leppera, Wąsikiem i Kamińskim" - pisał Matczak.

"Kaczyński bredzi o zagrożeniach"

"W tej dyskusji najaktywniejszy jest Giertych i Kaczyński, a ten ostatni ciągle coś bredzi o zachodnim, niemieckim zagrożeniu, gdy to za wschodnią granicą Rosja toczy zagrażającą nam wojnę" - czytamy we wpisie prawnika.

"To do tej zmęczonej wspólnoty, nie do twardogłowych, musi swoimi działaniami i słowami mówić ten rząd. Pokazać, że potrafi wyjść z tego zaklętego kręgu, kończąc sprawę ułaskawienia w mądry, obniżający emocje sposób. Panowie W. i K. i tak za dwa miesiące wyjdą z więzienia. Tymczasem wszystkie działania obliczone są na skrajność, bo trzeba politycznie zadowolić krzykaczy i krzykaczy się politycznie obawiać" - stwierdził Matczak.

Ostra reakcja Giertycha. Namawia do blokowania Matczaka

Jednak to, co wywołało ostrą reakcję Romana Giertycha znalazło się na końcu wpisu prawnika. "Skończmy z dyktatem emocji rozpalonych głów. Niech Giertych z Kaczyńskim załatwiają swoje stare porachunki sami, niech wreszcie ludzie konfliktowi staną się u nas pośmiewiskiem, a nie wzorem do naśladowania. Są ważniejsze sprawy do załatwienia" - napisał.

Kością niezgody okazało się wspomniane przez Matczaka "pośmiewisko". "Uważam, że p. Matczak, nazywając mnie pośmiewiskiem z tego powodu, że chcę rozliczenia PiS, przekroczył wszelkie normy" - napisał na Twitterze Roman Giertych.

Matczak odpowiada: Rodem z serialu 1670

"P. Matczak obraził nie tylko mnie, ale wszystkich, którzy uważają podobnie. Zablokowałem go na X i apeluje do internautów o to samo, póki nas nie przeprosi" - dodał.

Wpis Romana Giertycha nie umknął uwadze Marcina Matczaka, który ocenił, że "odpowiedź otwartego na dyskusję, kochającego demokrację Polaka, rodem z serialu 1670".

Źródło: Radio ZET/Twitter