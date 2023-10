Gierszewski: Chodziło o podsłuchiwanie po wyborach, kiedy nowa koalicja chce ułożyć rząd

Paweł Wojtunik na antenie TVN24 w sobotę zadał publiczne pytania do obecnego kierownictwa resortu spraw wewnętrznych i służb specjalnych. Chodzi o wybory parlamentarne 2023 i liderów opozycji. "Czy prawdą jest, że podczas odprawy w Lucieniu dwa dni przed wyborami zapadły decyzje, aby w kontekście wyborów parlamentarnych masowo stosować kontrolę operacyjną wobec przedstawicieli ugrupowań opozycyjnych?" - chciał wiedzieć były szef CBA.

W rozmowie z dziennikarzem Radia ZET Mariuszem Gierszewskim Wojtunik mówił, że pytania zadaje "na podstawie informacji uzyskanej z kilku źródeł". - Ja nie jestem w stanie ocenić wiarygodności tych informacji - dodał.

Gierszewski: Pytania Wojtunika są uzasadnione

Dziennikarz śledczy Radia ZET mówił w niedzielę w TVN24, że sprawa ma "bardzo duży kaliber". - To nie chodziło o podsłuchiwanie w czasie wyborów. To chodziło o podsłuchiwanie po wyborach, w czasie, kiedy nowa koalicja chce ułożyć rząd i się dogadać, i te informacje mogą mieć wpływ na kształt przyszłej sceny politycznej - zauważył.

- Tutaj chodzi o przełożenie trochę akcentu, żebyśmy tego nie rozumieli jednoznacznie, że to tylko podsłuchiwanie w czasie wyborów, bo rzeczywiście wtedy można by zadać pytanie, jaki to ma sens. Jeżeli mówimy o tym, że to zaczęło się w ubiegłym tygodniu i miało trwać teraz, kiedy o tym mówimy, to to nabiera zupełnie innego sensu - tłumaczył.

Gierszewski potwierdził, że informacje dotarły do niego w ubiegłym tygodniu. - Na tej podstawie mogę powiedzieć, że pytania Wojtunika są uzasadnione. Nikt z nas nie postawi twardej tezy, ponieważ nie ma dostępu do dokumentów, do przebiegu tego, co się wydarzyło w Lucieniu - podkreślił.

Dziennikarz śledczy Radia ZET wyjaśnił, jaką rolę pełni ośrodek w Lucieniu. - Kiedyś należał do Kancelarii Prezydenta, z czasów głębokiego PRL-u, pięknie położony, w lesie, nad pięknym jeziorem, ogrodzony, zero dostępu ciekawskich. W 2013 roku, za Pawła Wojtunika, kiedy on rządził CBA, został przekazany CBA i tam urządzono ośrodek szkoleniowy - dodał.

"To nie musiały być tylko podsłuchy, mogły być także bilingi"

Gierszewski wyjaśnił, że podsłuchy pięciodniowe, według ustawy o CBA, polegają na tym, że w sprawach niecierpiących zwłoki szef CBA może zarządzić kontrolę operacyjną, za zgodą prokuratora generalnego, jednocześnie informując o tym sąd. Ten ma pięć dni na odpowiedź.

- Skoro sąd ma pięć dni, a kontrola trwa, zaczęła się w poniedziałek, a sąd wydaje decyzję w piątek, że są one niezgodne z prawem, one powinny być wtedy kasowane, natomiast przez pięć dni one trwały. Co się wtedy dzieje? Nie wiemy - stwierdził.

Zapytany, jakich śladów można szukać, jeśli chodzi o podsłuchy pięciodniowe, odpowiedział: - To na pewno sąd, na pewno ślady u prokuratora generalnego, na pewno także telekomy. To nie musiały być tylko podsłuchy, mogły być także bilingi, żeby zobaczyć, kto z kim się kontaktował albo kto, gdzie jest - tłumaczył.

- Mamy nadzieję, że pojawią się dowody, a przede wszystkim, że jeżeli dojdzie do zmiany władzy, to wtedy ci, którzy obejmą resorty siłowe, sprawdzą rzeczywiście, co się zdarzyło w Lucieniu - podsumował.