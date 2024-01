Politycy Prawa i Sprawiedliwości Mariusz Kamiński i Maciej Wąsik nadal przebywają w więzieniu. W ich obronie stanął m.in. Andrzej Duda, który - jak twierdzi - na prośbę żon obu panów wszczął procedurę ułaskawienia. Prezydent zwrócił się do Adama Bodnara, prokuratora generalnego i ministra sprawiedliwości, by ten zwolnił polityków z zakładów zamkniętych. Taka decyzja jeszcze nie zapadła.

Ofiara Kamińskiego i Wąsika. Violetta Gut zabrała głos

Prawomocny wyrok sądu, a ostatecznie zatrzymanie Kamińskiego i Wąsika są efektem nadużycia przez nich władzy w tzw. aferze gruntowej. Zwolennicy Prawa i Sprawiedliwości twierdzą, że panowie są niewinni i zostali ukarani za walkę z korupcją. Wirtualna Polska rozmawiała o sprawie z Violettą Gut, która jest ofiarą działań CBA z czasów, gdy przewodził nią Mariusz Kamiński.

- Nawet te klika dni spędzone w więzieniu przez skazanych oznacza, że sprawiedliwość zadziałała. Nie miałabym zastrzeżeń do przygotowywanego ułaskawienia, gdyby przestępcy wyrazili skruchę. Jak każdy sprawca przestępstwa powinien zrobić - mówiła rozmówczyni Wirtualnej Polski.

Violetta Gut: Tak, jakby uderzył mnie w twarz

Portal podaje też, że Violetta Gut to jedna z osób, która w sprawie Kamińskiego i Wąsika występowały jako oskarżyciele posiłkowi. "W śledztwie dotyczącym działań Wąsika i Kamińskiego została uznana, podobnie jak nieżyjący Andrzej Lepper, za osobę pokrzywdzoną. Była objęta inwigilacją jako pracownica resortu rolnictwa" - czytamy.

- Widzimy coś zupełnie innego. Ułaskawienie odbywa się w kontekście politycznym, zaś w całej narracji prezydenta nie ma ani słowa o ofiarach tej sprawy. Fałszywymi oskarżeniami zniszczono Andrzeja Leppera, ja zaś byłam podsłuchiwana, wręcz upodlona przez służby - mówiła Gut.

Kobieta dodała, że "tylko ona i adwokat Leppera, dr Lubas, mieli siłę, by walczyć o kontynuowanie tej sprawy". - Składać wnioski, apelacje i doprowadzając to do końca. Byłam za to szykanowana. Gdy teraz słuchałam prezydenta, wszystko się we mnie gotowało. Tak, jakby uderzał mnie w twarz - powiedziała.

Źródło: Radio ZET/Wirtualna Polska