Wybory parlamentarne 2023 zakończone. Państwowa Komisja Wyborcza ( PKW) we wtorek ogłosiła oficjalne wyniki głosowania. Według sondażu late poll pracowni Ipsos oraz cząstkowych wyników z obwodowych komisji pierwsze miejsce zajął PiS, ale nie ma większości do utworzenia rządu. Z kolei demokratyczna opozycja (KO, Trzecia Droga, Lewica) ma realną szansę na przejęcie władzy.

Wybory 2023. Oficjalne wyniki PKW

Oto oficjalne wyniki wyborów parlamentarnych 2023 (pogrubiono nazwy komitetów, które wprowadzą posłów do Sejmu):

Prawo i Sprawiedliwość - 35,38 proc.;

- 35,38 proc.; Koalicja Obywatelska - 30,7 proc.;

- 30,7 proc.; Trzecia Droga - 14,4 proc.;

- 14,4 proc.; Lewica - 8,61 proc.;

- 8,61 proc.; Konfederacja - 7,16 proc.;

- 7,16 proc.; Bezpartyjni Samorządowcy - 1,86 proc. ;

Polska Jest Jedna - 1,63 proc.;

Mniejszość Niemiecka - 0.12 proc.;

Ruch Dobrobytu i Pokoju - 0,12 proc.;

Normalny Kraj - 0,02 proc.;

Antypartia - 0,01 proc.;

Ruch Naprawy Polski - 0,0 proc.

W oczekiwaniu na ostateczny rezultat głosowania największe kontrowersje budziły protokoły z obwodowych komisji poza granicami kraju. Istniały duże obawy, że głosy tysięcy członków Polonii trafią do kosza. Komisje miały tylko 24 godziny od zakończenia głosowania na policzenie głosów, sporządzenie protokołów i wysłanie ich do okręgowej komisji wyborczej. PKW miało bardzo zwlekać z przyjęciem protokołów przez system internetowy. Po godz. 21 w poniedziałek biuro prasowe PKW potwierdziło, że wszystkie komisje zagraniczne wysłały protokoły.

Wybory 2023 przyniosły rekordową frekwencję. Wyniosła ona 74,38 proc., co jest najlepszym rezultatem w historii III RP. Według late poll od pracowni Ipsos najliczniej miały stawić się do urn osoby w wieku 50-54 - aż 84,4 proc. Wśród najmłodszych wyborców (18-29 lat) było to ponad 70 proc.